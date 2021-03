Alimentación intuitiva: Así puedes bajar de peso sin tener que hacer dieta

La alimentación intuitiva es algo que hacemos desde que nacemos, sin embargo al paso de los años lo vamos olvidando.

Esto es algo muy básico que podemos explicar al poner de ejemplo a los bebés y los niños pequeños, comen cuando tienen hambre y dejan de hacerlo cuando están llenos y cuando nos les gusta, simplemente no se lo comen. Parece algo sumamente simple, sin embargo es más complicado para los adultos.

Hay frases que hacen que esto sea complicado como que "si te lo terminas todo, serás más grande" o "si no te comes todo, no podrás tener postre", pues estas influyen en nuestra percepción de los alimentos "buenos" y "malos".

Son estas razones por las cuales cuando somos adultos y buscamos cambiar y mejorar nuestra alimentación, siempre nos encontramos con dietas basadas en prohibiciones, abstinencias y cálculos matemáticos, métodos de alimentación que nos alejan de las señales de nuestro propio cuerpo.

Por otro lado, se ha demostrado estadísticamente que la mayoría de las dietas fracasan o incluso nos conducen a volver a subir de peso y tener algún trastornos alimentarios.

Mientras que una alimentación intuitiva,se basa en la suposición de que el cuerpo "sabe" cuál es la cantidad correcta y el alimento idóneo para él.y así mantenerte sano

Así puedes recuperar tu alimentación intuitiva

A continuación te hablamos de algunos tips para que recuperes la forma de comer de manera intuitiva, por lo que es indispensable eliminar los prejuicios que están condicionando nuestra alimentación.

Rechaza las dietas

Las dietas no son lo más recomendable para una sana alimentación, pues ignorar las necesidades de tu cuerpo es algo incorrecto. Por lo que es mejor saber qué alimentos y qué nutrientes anhela tu cuerpo.

Respeta tu hambre

Si te da hambre come, pues eso es perfectamente normal, porque el alimentarte muy poco puede llevarte a tener atracones de comida cuando te encuentres con algún alimento chatarra.

Cuando eliminas las prohibiciones, puedes comer cuando tienes hombre y dejar de comer cuando te sientas lleno.

Identifica la saciedad

Permanecer atento a la sensación de hambre y comer lo suficiente para que te sientas satisfecho, es algo que se debe buscar para evitar subir de peso.

Por eso es importante estar en contacto con sus propias necesidades, para poder reaccionar a tiempo a la sensación de hambre o saciedad y no entrar a la “zonas rojas” de la escala de hambre.

