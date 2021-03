¿Un clavo saca a otro clavo? Estas son las razones por las que "las relaciones de rebote" NO funcionan

Si recientemente terminaste una relación muy importante en tu vida y te ha pasado por la cabeza iniciar otra, este artículo es para ti. Aquí te explicamos las razones por las que esas relaciones de rebote no funcionan y, a veces, pueden terminar mal.

Es solo un consuelo

Terminar una relación de mucho tiempo o en la que se tenían planes muy importantes, como vivir juntos, viajar o casarse, nos deja un gran vacío, en ocasiones, muy difícil de sobrellevar, por lo que algunas personas deciden vincularse con alguien más inmediatamente después para evadir el sentimiento de dolor que les produce y sentirse arropados.

Pretenden que la nueva persona en cuestión los haga olvidar a su ex con muestras de cariño y viviendo nuevas experiencias; sin embargo, con el paso del tiempo se dan cuenta que la nueva pareja ni llena ese vacío ni tampoco los ayuda a olvidar a su antiguo amor.

No llena tus expectativas

Las relaciones de rebote fracasan, regularmente, porque se dan inmediatamente después de terminar otra muy importante y sin vivir el respectivo proceso de duelo.

Estas relaciones tampoco funcionan porque la nueva pareja no cumple con sus expectativas o porque se dan cuenta que a pesar de todos los intentos, no lograron olvidar a su antigua pareja. Se dan cuenta que no hay compatibilidad en sus maneras de pensar, ni en sus gustos y a veces, incluso, terminan comparando a la nueva pareja con el o la ex.

Tu ex sigue en tu mente

Al terminar una relación con una persona que ha sido fundamental en tu vida es normal pasar por diferentes momentos como parte del proceso de duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.

Así que iniciar otra relación sintiendo culpa, tristeza o ira contra tu ex, no permitirá que te vincules sanamente con tu nueva pareja, ya que tu ex seguirá presente en tu mente, ya sea de manera positiva o negativa.

¿Cómo sobrellevar una ruptura amorosa ?

1. Dedícate un tiempo para asimilar todos los cambios que se están presentando en tu vida, no los evadas, ¡enfréntalos!, solo así podrás gestionar de una manera saludable todas las emociones que se presentan durante tu duelo.

2. Date la oportunidad de hacer las cosas que te gustan y que quizá no podías hacer cuando estabas con tu ex, como viajar, hacer ejercicio, leer, etc.

3. Acércate a tu familia y amigos, y si lo consideras necesario, puedes recurrir a ayuda terapéutica, para superar esos sentimientos de soledad, frustración y rabia que deja una ruptura amorosa.

4. Evita tener contacto con tu ex, eso permitirá que tu proceso de duelo se dé sanamente.

brc