En la mente del asesino, ¿por qué lo hacen?

Muchos asesinos seriales han destacado a lo largo de la historia, como Aileen Wuornos quien pasó de ser víctima a asesina tras acabar con la vida de siete hombres o Manuel Romasanta el primer asesino en serie conocido en España con al menos nueve víctimas. Para ellos, y muchos otros, matar fue un mal necesario para conseguir el placer propio.

Se le denomina “en serie” cuando este personaje asesina bajo el mismo esquema las diferentes muertes que lleva a cabo, como si fuera un ritual y dejando un intervalo de tiempo entre asesinatos para no levantar sospechas o se cree una relación entre los mismos. Lo hacen lejos de la dirección en la que habitan al momento del asesinato para no ser sospechosos pero no tanto para poder sentirse cómodos y en una zona de comfort.

Generalmente, estos personajes lo hacen debido al bajo nivel de adaptabilidad que tienen en el entorno, han sido humillados o sufrido abuso. El perfil coincide muchas veces en que han crecido en un nivel socioeconómico bajo y este acto les brinda fortaleza y poder, a tal grado de confundir incluso a la autoridad.

Se ha visto también que en la niñez de la gran mayoría de asesinos seriales, existen experiencias traumáticas así como una mala relación familiar. Alrededor del 54%, son víctimas de trastornos de personalidad, así como egocentrismo, narcisismo e impulsividad, características que unidas los llevan a cometer diversos crímenes. De acuerdo con Suárez Montes, en una conferencia otorgada sobre delincuentes y psicopatía, los rasgos que mejor los caracteriza son la falta de fijación afectiva y una actitud de satisfacción de necesidades egoístas incapaces de controlar.

Con estas pruebas, podemos determinar que un asesino en serie no lo hace por odio a la víctima, sino que pretende buscar el “bien” personal a costa de la vida de otros obteniendo a cambio satisfacción, poder y placer.

Fuente: Departamento de Psicología de la Salud en Universidad de Alicante, España.