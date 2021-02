Estas son las mejores APPS para pedir el SÚPER a domicilio

Aunque el súper a domicilio siempre ha existido, lo que es cierto es que la pandemia vino a mostrarnos qué servicios eran más eficientes y qué otros no tanto. La tecnología no se quedó atrás. De hecho algunas apps mejoraron mucho con respecto a lo que había antes.

Por esta razón, ahora hicimos un compilado de las mejores aplicaciones de tus supermercados favoritos y otros aunque no sean los de cabecera, que han tenido un buen servicio con sus clientes y consumidores durante este largo periodo de encierro. Por eso, quizá estas apps marcarán la diferencia en tu vida y tus tiempos. Todas están disponibles para Android o iOS para que no tengas ni qué levantarte de tu sillón.

Superama

En primer lugar, tenemos a Superama. Esto, debido a que la aplicación te permite seleccionar lo que necesites de la amplia gama de productos de esta cadena. A diferencia de otras aplicaciones, en este supermercado, la entrega es directa, es decir, no tienen intermediarios y por ello el envío representa ahorro en el costo mismo.

Sin embargo, tienes que saber, que debido a la demanda, los tiempos de entrega están afectados y el stock. Además, artículos como vinos o licores tienen restricciones.

Chedraui

Esta cadena, a pesar de que muchos no la prefieren por encima de Walmart, es una buena aplicación con buen servicio, pues no sólo siempre tiene en stock la mayoría de las cosas, también entrega todo en tiempo y forma. Es decir, son puntuales. Su catálogo presenta descuentos y buenos precios en carnes, mariscos, bebidas, charcutería, golosinas, cuidado para él bebe, frutas y hasta hortalizas. Esta aplicación no tiene restricciones con la entrega de vinos y licores.

Soriana

Para sorpresa de muchos, la app de Soriana y su sitio web fue la salvación de muchos, pues recibió a todos los que Walmart no pudo atender. Sin embargo, muchos se quejaron también del retraso que sufría su despensa, pues a pesar de que la programaran a una hora, los clientes comentaron que llegó hasta 3 horas después.

La Comer

Esta era otra de las grandes favoritas, sin embargo, con el paso de la pandemia dejó de ser solicitada, debido a que empezaron a existir restricciones y retrasos con los pedidos en general y sobre todo los que tenían medicamentos. Fuera de eso puedes conseguir todo lo que normalmente estabas acostumbrado a comprar en la tienda de autoservicio.

Walmart

Esta era el segundo servicio favorito después de Superama, sin embargo, con la llegada de la pandemia, comenzó a ser sumamente criticado, debido a sus atrasos impresionantes en los pedidos que le realizaban y de acuerdo con los comentarios y recomendaciones de los usuarios, muchas veces rechazaron pedidos o simplemente nunca los entregaron alegando que no tenían el abasto suficiente.

