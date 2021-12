Triglicéridos altos: 5 plantas y remedios naturales para bajar los niveles

Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentran en la sangre, los cuales pueden elevar sus niveles debido a diversos factores y provocar problemas de salud, razón por la que muchos buscan bajarlos, y aunque existen medicamentos especializados, también hay plantas medicinales y remedios naturales que podrían auxiliar en la tarea.

Cuando alguien come, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesite usar de inmediato en estos lípidos, los cuales se almacenan en las células grasas. Más tarde, las hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre las comidas. Si se ingieren regularmente más calorías de las que se queman, en particular de alimentos ricos en carbohidratos, se puede tener hipertrigliceridemia.

Es importante recordar que los remedios naturales para bajar los triglicéridos pueden ayudar a prevenir y disminuir la acumulación de grasa en el organismo, pero siempre se debe consultar con un médico que determine qué es lo mejor para nuestro organismo y salud.

1. Infusión de perejil

Debido a su contenido de niacina, el perejil favorece la reducción de los triglicéridos y el colesterol. Se puede tomar en infusión, o incorporar a la dieta para obtener sus beneficios. Para elaborar esta bebida solo se debe hervir un manojo de esta planta en un litro de agua durante 5 minutos. Dejar reposar 10 minutos y luego beber 3 tazas al día.

No se recomienda ingerir en los siguientes casos: mujeres embarazadas; pacientes con cálculos renales, debido a su contenido de oxalato que puede favorecer la producción de piedra en los riñones; y personas con insuficiencia renal.

2. Té de cúrcuma

El té de cúrcuma es uno de los excelentes remedios naturales para bajar los niveles de esta grasa en la sangre, ya que esta planta medicinal contiene propiedades antioxidantes que también ayudan a eliminar las toxinas. Para su preparación sólo se debe poner a hervir una cucharada de cúrcuma en polvo o un trozo de ella con un litro de agua por unos minutos, dejar enfriar y tomar la infusión.

El perejil y la cúrcuma son famosos por sus múltiples propiedades. Foto: Pixabay

3. Alcachofa

La alcachofa es un alimento rico en fibra y antioxidantes, siendo un excelente depurativo y diurético para nuestro cuerpo. Esto lo convierte en una buena opción para sumarse a la lista de las mejores infusiones para bajar los triglicéridos. Además de comer alcachofas un par de veces a la semana, se puede preparar una bebida con sus hojas e ingerir 3 tazas al día.

4. Canela

La canela se ha utilizado desde la antigüedad por sus múltiples propiedades y beneficios para el organismo, uno de estos el de bajar el nivel de triglicéridos en la sangre. Se puede tomar canela con la leche o bien en té.

5. Jugo de manzana con betabel

La manzana y el betabel ayudan a reducir la grasa del torrente sanguíneo, es decir, triglicéridos y colesterol. Por esta razón se recomienda tomar un jugo con estos elementos. Para hacerlo sólo se debe licuar 50 gramos de betabel, dos manzanas, jugo de 1 limón, un trozo de jengibre y un vaso de agua. Se debe beber una vez al día para lograr bajar los niveles.

El betabel es conocido por sus propiedades que ayudan a reducir los niveles de grasa. Foto: Pixabay

