Moda: 5 peinados con cabello corto para lucir increíble en Año Nuevo

Cada día se acerca más el Año Nuevo y sus fiestas. Como sabemos que deseas lucir increíble en cada evento, te traemos 5 peinados elegantes y fáciles de hacer con cabello corto, pues el largo del pelo nunca deberá ser un impedimento para presumir el mejor estilo.

No importa si tienes el pelo corto, las opciones que serán tendencia para esta temporada de invierno traen muchos estilos para recibir este 2022, así que seguro podrás encontrar entre estas opciones una que sea ideal para tu tipo de cabello y que vaya bien con tu personalidad.

Cabello corto con ondas

Una de las tendencias que posicionada desde hace varias temporadas, es el pelo suavemente ondulado, se imponen como una de las opciones más elegidas por su atractivo, modernidad y por ser muy fáciles de lograr, puedes realizar ondas con un estilo glam, o más despeinadas y ligeras.

Las ondas en el cabello siempre lucen increíbles. Foto: Pinterest

Semirecogidos

Que tengas el pelo corto no significa que no puedas recogerlo y elaborar un estilismo elegante. Los semirecogidos son ideales, pues sólo deberás tomar un poco del cabello para elaborar el peinado, lo puedes hacer con la melena alisada o haciendo unas ondas ligeras para darle un toque más chic y relajado al look.

Que tengas el pelo corto no significa que no puedas recogerlo. Foto: Pinterest

Trenzas

Puedes probar con trenzas, pues son un excelente opción de la que existen muchas variantes. El peinado lateral se está viendo mucho entre las famosas y es ideal para los cabellos cortos. Es un estilo moderno y fácil de lograr. Se puede rizar la porción de pelo que se llevará suelta o alisarla, ya que las dos opciones te harán lucir increíble para las fiestas de Año Nuevo.

El peinado lateral se está viendo mucho entre las famosas. Foto: Pinterest

Efecto wet

Una opción para llevar el pelo suelto es lograr el efecto wet, o mojado, para lo que necesitarás gel, el cual se debe distribuir por todo el cabello para darle forma, ya que este estilismo se puede llevar todo hacia atrás, con la raya al medio, bien pegado y con las puntas hacia afuera, o dándole un poco más de movimiento.

Una opción para llevar el pelo suelto es lograr el efecto wet. Foto: Pinterest

Accesorios en el pelo

Si eres de la que prefieren no gastar mucho tiempo en hacer peinados tienes una opción muy sencilla: los accesorios. En casi cualquier tienda de complementos o moda tienes una gran cantidad de opciones para el cabello que van desde pasadores hasta diademas. Sólo tendrás que peinarte y adornar con alguno de estos para conseguir un look sofisticado.

En casi cualquier tienda de complementos o moda tienes una gran cantidad de opciones. Foto: Pinterest

