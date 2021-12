5 peinados elegantes y fáciles de hacer para lucir increíble en la cena de Navidad

Cada día se acerca más la cena de Navidad y para después pasar a las fiestas de Fin de Año y despedir el 2021. Como sabemos que deseas lucir increíble en cada evento, te traemos 5 peinados elegantes y fáciles de hacer con los que seguro robarás miradas.

No importa si tienes el pelo largo o corto, las opciones que serán tendencia para esta temporada de invierno traen muchos estilos, así que seguro podrás encontrar entre estas opciones una que sea ideal para tu tipo de cabello y que vaya bien con tu personalidad.

1. Ponytail con listones

El accesorio de la temporada es por excelencia el lazo de terciopelo, sobre todo si se trata de color negro, verde o borgoña, pero si no te encanta este estilo, siempre podrás adornar una ponytail, o cola de caballo con cualquier tipo de listones, así que no dudes incluirlo en tus peinados para Navidad y darle un toque diferente y muy elegante a tu look.

Dale un toque diferente a una cola de caballo con este look. Foto: Pinterest

2. Semi recogido con pasador

No hay peinado más fácil y romántico que un semi recogido. Es ideal para algo que no lleve mucho tiempo pero que quieres que se vea increíble, pues despeja el pelo de la cara y eso quita años de encima, además, recoge el pelo ahuecando ligeramente la parte posterior.

Para darle más estilo al look sólo añade un pasador joya, aquellos que llevan pedrería o perlas. Para hacerlo sólo recoge con los dedos la parte superior hacia atrás, atándolo con una liga, de preferencia transparente y finalizar decorando con un pasador o broche.

Para darle más estilo al look sólo añade un pasador joya. Foto: Pinterest

3. Pelo suelto con accesorios

Sabemos que siempre hay quienes prefieren llevar el cabello suelto, y en realidad se trata de un estilo perfecto para la Navidad, sin embargo, los expertos en belleza explican que para darle un toque especial se puede colocar algún accesorio.

Con el cabello limpio y natural, sea liso, ondulado o rizado, una raya bien marcada y el detalle de accesorios decorados, conseguirás un peinado que seguro te hará destacar.

Se trata de un estilo perfecto para la Navidad. Foto: Pinterest

4. Chongo bajo

Los chongos no pasan de moda, sin embargo, los expertos afirman que para finalizar 2021 se dejarán de lado los recogidos muy alisados para dar paso a aquellos de estilo despeinado. Un peinado sencillo y elegante, que va suelto y con movimiento, a la altura de la nuca. Para realizarlo sólo deberás recoger el cabello en una coleta baja, y después enroscar.

Sin embargo, si eres de las que prefieren los estilos muy pulidos y que no se vea ningún pelito fuera de su lugar, sólo deberás aplicar algún fijador y peinar con un cepillo de cerdas muy cerradas.

Los chongos no pasan de moda y son ideales para cualquier celebración. Foto: Pinterest

5. Coleta alta trenzada

Si quieres algo más especial, la fusión de estos dos peinados es una opción perfecta. Hay diversos estilos, pero lo importante para lograrlo es que lleves tu cabello a la parte alta de tu cabeza, logrando así una cola de caballo muy elevada, y después deberás trenzar el resto del cabello.

La fusión de estos dos peinados es una opción perfecta. Foto: Pinterest

SIGUE LEYENDO:

5 peinados elegantes para lucir increíble en las fiestas de fin de año 2021

Estos 10 fabulosos peinados te harán lucir guapísima aún después de los treinta