Estos 10 fabulosos peinados te harán lucir guapísima aún después de los treinta

Las trenzas son ideales para cualquier ocasión, además de se han vuelto uno de los recogidos más usados, versátiles y puedes llevarlos en cualquier ocasión. Es por ello que te traemos algunas recomendaciones de peinados que te harán ver más fresca y jovial, sin importar la edad que tengas. Además de que podrás usarlos en cualquier momento.

Trenza despeinada

La trenza es uno de los peinados más fáciles de elaborar es por eso que vuelve a estar de moda en las peluquerías. Pero cuidado, cuando las trenzas son muy ajustadas pueden darte un aspecto más tradicional e incluso anticuado, por ello es recomendable que optes por soltarlas un poco, al grado de que parezcan despeinadas (pero no tanto) para dar un toque fresco y juvenil.

Trenzado de lado

Si estas buscando un estilo elegante pero no tan serio, la trenza de lado es para ti. Este peinado consiste en realizarte una trenza al costado de la cabeza, el resto de tu cabello debe lucir unas ondas suaves para que no parezca un peinado serio y mantenga el volumen. Este peinado te dará un estilo muy elegante y al mismo tiempo muy natural y desenfadado. Recuerda no apretar mucho el trenzado y dejar que el resto de tu cabello tenga un movimiento libre, no importa si tu melena es muy larga o corta, este estilo se te verá increíble de cualquier forma.

Media Trenza

La media trenza consiste en tomar solo unos mechones de cabello lo suficientemente gruesos para resaltar la trenza, casi como si te estuvieras haciendo una media coleta. No olvides dejar algunos mechones sueltos y tampoco debes ajustar mucho el trenzado, esto para darle un toque más natural y fresco. Puedes acompañar tu trenza con un listón o un moño al final. Este look dará un aspecto jovial a las mujeres de más de treinta.

Puedes hacer media corona de trenzas siempre y cuando algunos mechones queden sueltos. Foto: Pinterest

Volumen

Si para ti es inevitable traer el cabello lacio, esta técnica es ideal para ti. El cabello recto hace que nuestra melena luzca sin vida, pero lo ideal para evitarlo es ideal optar por peinados que le den más volumen a nuestro estilo, ya sea desde una coleta de caballo que parezca un tanto despeinada, o una media coleta acompañada de un ligero ondulado en las puntas.

Con esto no sólo le estarás dando volumen a tu cabello, sino que también lo harás ver más lleno de vida y estilo.

Ondulados suaves

Si sueles traer el cabello liso, te recomendamos hacerle unas ondas muy suaves y desenfadadas para darle un estilo mucho más fresco y moderno. Normalmente el cabello completamente liso en un corte parejo puede contribuir a endurecer las facciones dando una imagen más madura y seria. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar las ondas, estas no sean muy marcadas, pues también podrían hacerte parecer mayor. Lo importante es que el peinado te de un toque mas juvenil y sencillo.

Las ondas suaves dan un estilo más fresco. Foto: Pinterest

Messy Bun

Varios expertos de la moda y la belleza destacan que los peinados naturales son ideales una vez que llegas a los treinta, y seguir luciendo a la vanguardia sin el mayor esfuerzo. Es por ello, que se siempre recomiendan un peinado al estilo Messy Bun, o moño despeinado, el cual consiste en dejar la parte de arriba un poco suelta y sujetar la mitad de la melena sin apretar demasiado el peinado.

Este look te dará una perspectiva de mayor libertad, desenfado y frescura sin dejar de lucir hermosa y moderna.

Expertos destacan que los peinados naturales son ideales. Foto: Pinterest

Long Bob o Lob

Como anteriormente habíamos dicho, el cabello lacio pude dar una apariencia muy seria, sobre todo si lleva un estilo muy recto. La mejor manera de hacer resaltar tu apariencia es con un corte Bob, pero si lo prefieres más largo un Long Bob es ideal para ti. Este corte jamás pasa de moda y siempre da una apariencia de frescura y desenfreno. La longitud ideal para hacerlo resaltar puede ser a la altura de tu barbilla o de las clavículas. Así es más fácil de mantener y se adapta a cualquier tipo de rostro.

Media Coleta

La media coleta alta es casi un salva vidas, con esta coleta a demás de agregar un look desenfadado y juvenil ayuda a controlar el cabello esponjado o muy rizado. Además de que aprovecha al máximo el volumen natural del cabello. Este peinado consiste en tomar solo la mitad del cabello y sostener la otra mitad sin tener que recogerlo todo. Es ideal para cortes de cabello que llegan al mentón o a la altura de los hombros.

Coleta de Caballo suelta

Este es un peinado muy común entre las mujeres que ya han llegado a los treinta años de edad, y el verdadero problema de este estilo es que cuando es muy rígido y estirado termina añadiendo más años de los que tienes. Es por ello que expertos recomiendan solar un poco la seriedad de este peinado y dejarlo ser más natural. Asimismo, lo puedes acompañas con algunas ondas suaves en los mechones que dejes sueltos para lograr que el peinado luzca elegante, pero fresco y juvenil al mismo tiempo.

Es mejor tratar de dejar la coleta lo más natural. Foto: Pinterest

Chongo

Los chongos pueden llegar a ser un peinado muy serio si se ajustan demasiado y a estos les agregamos fijador, podrían llegar a dar un aspecto serio y maduro. Para que esto no te pase, solo debes sujetar tu melena con un chongo, sin que ajuste demasiado y dejar algunas mechas sueltas, de preferencia que vayan al rededor de tu rostro para dar la sensación de suavidad a tus facciones, así evitarás que se marquen más las líneas de expresión.

EFVE