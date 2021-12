Belleza: Ideas de MAQUILLAJE ideales para fiestas de Fin de Año

Estamos a sólo unos días de que comiencen las fiestas de Fin de Año, y son muchas las mujeres que buscan las mejores opciones para su maquillaje, por eso te traemos algunas ideas que son perfectas para llevar en la temporada y con las que podrás descarte.

Cuando se trata de los temas de belleza no todas las chicas tienen las mismas habilidades, una razón por la que se buscan opciones que sean fáciles de hacer, pero que destaquen por su elegancia, sofisticación o su modernidad, y son justo estas las que te mostramos a continuación.

Labios rojos o borgoña

Un make up muy potente y que es idóneo para las fiestas de Fin de Año, sobre todo si tu look es negro u oscuro son los labios rojos, sin embargo, los especialistas advierten que menos es más, y al darle color a esa parte de tu rostro lo mejor será no exagerar en los ojos, y sólo aplicar un poco más de iluminador en los pómulos, máscara de pestañas y una pizca de sombra brillante.

Si deseas cargar la parte de arriba, es indispensable que en los labios te decidas por algo menos ostentoso. Los tonos naturales o “nudes” serán la mejor opción.

Los labios rojos complementan a la perfección un look de Fin de Año. Foto: Pinterest

Pero para quienes buscan otras opciones que sean innovadoras y muy elegantes, los labios en color borgoña, un tanto violetas o tono vino, son perfectos para destacar el mejor estilo durante el invierno, con los que sin duda lucirás hermosa durante éstas festividades; este look combina bien con ojos en color marrón.

Sombras de glitter

Un toque de glitter podría cambiar el diseño de tu maquillaje. Esta tendencia es para quien busca conseguir el mejor look de fiesta, y las celebraciones para recibir el año 2022 serán el mejor pretexto.

Las sombras de ojos glitter serán las favoritas en la noche de Fin de Año 2021, así como los apliques brillantes en figuras como estrellas, muy adecuado para la temporada. Para que el look te dure intacto toda la noche y parte de la mañana siguiente, aplica la prebase, tanto en el párpado como en el rostro.

Las sombras de ojos glitter serán las favoritas para las fiestas. Foto: Pinterest

Sencillos y elegantes

Este tutorial que se encuentra en las redes sociales muestra tres estilos que no puedes perderte, pues se trata de looks sencillo y muy elegantes, con los que podrás resaltar tu mirada y recibir el año con toda la sofisticación, sin perder el glamour y luciendo increíble.

En el primer video podemos ver un maquillaje de ojos en tonos tierra, con algo de brillante o glitter en la zona central del párpado, muy fácil de hacer y al que el toque chic se lo da el delineado en tono negro y las largas pestañas.

En la segunda imagen, el look es un poco más arriesgado, con un estilo muy elegante en tono dorado en el párpado y la parte baja de las pestañas, al cual se le da un toque de mucha luz con una sombra rosa brillante.

