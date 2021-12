¿Buscas trabajo o quieres encontrar uno mejor? CÓDIGOS SAGRADOS para encontrar EMPLEO

En días recientes, y teniendo en cuenta los propósitos de año nuevo, se ha despertado un gran furor por los Códigos Sagrados, éstos se basan en matemáticas místicas para atraer una entidad que ayuda a conseguir nuestras metas y objetivos. Lo más importantes es perderle el miedo y tener la plena confianza en lograr lo propuesto.

Algunos afirman que este método está basado en la creación de 45 afirmaciones poderosas, mismas que generan las emociones que el cuerpo necesita para vibrar de tal manera que lo que pidamos se cumpla sin ningún tipo de inconveniente. Esto también es visto como una llave para conectar con energía de otros seres.

Para que el código sagrado se cumpla de manera satisfactoria, se tiene que pensar en positivo, esto generará las mejores emociones y vibras. Se tiene que hacer un gran esfuerzo, ya que cuesta un poco de trabajo el concentrarse en vibraciones positivas. Es por ello que la repetición de afirmaciones se tiene que activar.

Consigue un mejor trabajo

Para que esta técnica sea exitosa se tienen que activar los dos grandes poderes de la manifestación, que corresponden a al poder de la fe y al poder de la gratitud. Ejercitando estas afirmaciones se podrán alcanzar las transformaciones que buscamos para nuestras vidas.

El mejor empleo es atraer y conquistar, esto a través de 45 afirmaciones poderosas y un método de activación que ha sido canalizado por el número 16700, desarrollado por José Gabriel Uribe Agesta y por Prosperidad Universal. Este ejercicio se realiza diario, durante 21 días consecutivos, no hay límite de veces al día.

1- El mundo tiene infinitas posibilidades, para que yo crezca y prospere. 16700

2- La sabiduría divina me guía hacia las más grandes oportunidades. 16700

3- Me amo y me apruebo. Sé que soy valioso y que todos valoran mis aptitudes. 16700

4- La Providencia Divina me Muestra y Entrega en Mis Manos, los Mejores Empleos, donde soy remunerado generosamente. 16700

5- Recibo Propuestas Inesperadas de Trabajos donde Puedo Prosperar y Desarrollar Mi Potencial y Creatividad. 16700

6- Con Todo el Poder de Mi Intención, Activo Aquí y Ahora Código Sagrado Numérico, llega ahora El Empleo Ideal, Hecho Está. Gracias. 16700

7- Los Amorosos Ángeles y Seres de Luz, Servidores de Dios, Vibran en Sintonía Conmigo y Todas las posibilidades se abren a mi Paso. Gracias. 16700

8- Soy un Ser De Luz, Vibrando en Sintonía Con la Abundancia del Universo. Me Siento Seguro. 16700

9- Sé que Soy Merecedor de Una Vida de confort y bienestar. Acepto, Disfruto y comparto mi Dinero y se Multiplica. 16700

10 - Abro mi Corazón a Nuevas experiencias de vida. Tengo Éxito y siento Alegría de mi Presente.

11- Mis manos están bendecidas, todo Lo que realizo con Ellas prospera y se Multiplica. 16700

12- Soy Hijo de Dios, Donde Voy las Puertas Permanecen Abiertas para Mi. 16700

13- No Importa Lo que Pase en el Mundo, No Dependo de Ello. Mi Prosperidad es Interior y Se Manifiesta en Todo Lo Que Hago. 16700

14- Soy Íntegro, Soy Valioso y Todos los que tratan Conmigo, sienten Seguridad y Bienestar. 16700

15- Recibo con Alegría y Gratitud, las Infinitas Oportunidades que me Aguardan. Sé que lo mejor está por llegar. 16700

16- Mi intuición me guía hacia Lo Excelente siempre. 16700

17- Soy creador, mis Ideas son únicas y siempre prosperan. 16700

18- Ejercito mi mente y siempre tomo Las decisiones correctas. 16700

19- Activo Aquí y Ahora el Código sagrado para atraer y recibir el mejor empleo y todas y las mejores oportunidades se Presentan Ante Mi. 16700

20- Sé que Dios, no Necesita condiciones para Bendecirme, mi Padre se manifiesta a través mío. 16700

21- Libero todo concepto de competitividad y comparación. Hago siempre y disfruto siendo yo mismo. 16700

22- Todo lo que necesito saber en un momento dado se me revela. Mi intuición siempre está a mi favor. 16700

23- Ahora recibo mi bien de fuentes esperadas e inesperadas. 16700

24-Lo que quiero, lo pido. Sé que todo lo que necesite estará siempre ahí, esperándome. 16700

25-Confío en que el Poder que me ha creado me protegerá en todo momento y en toda circunstancia. 16700

26- Con alegría ayudo siempre que puedo, para aliviar las cargas de los demás. 16700

27- Me elevo por encima de toda limitación. Dios en Mi, me Inspira y me guía. El amor sana toda la vida. 16700

28- Soy una persona especial y única. A imagen y semejanza a Mi Padre, tengo talentos únicos, son mi regalo divino. 16700

29- Cuanto más me amo, más fluye mi alegría, mi bienestar y todo pensamiento positivo me llena de gratitud. 16700

30- Soy una Persona paciente y practico la compasión, pienso en el maravilloso valor de la vida y disfruto de prosperidad. 16700

31- Expreso a Dios, mi necesidad de más sabiduría e Inteligencia Que me permitan crear mi mundo completo de felicidad Y prosperidad. 16700

32- Mis experiencias me llenan de conocimiento y amor y soy feliz compartiendo. 16700

33- Cuanto más doy más se multiplica mi dinero, mi alegría y mis infinitas posibilidades que me hacen prosperar. 16700

34- Amo a mi familia y mi hogar. Ellos me nutren de maravillosos sentimientos positivos, me dan seguridad y estabilidad. 16700

35- Cuando vienen los pensamientos negativos, los vuelvo positivos. Porque mi vida está en manos de Dios y todo lo que hago prospera 16700

36- Me tomo mi tiempo diariamente para cuidar de mi, para hacer lo que me gusta. 16700

37- Soy magnético para atraer a mi vida, bienestar, dinero, negocios, trabajos prósperos, los mejores amigos. 16700

38- Me acepto como soy, soy consciente y mis talentos y los desarrollo diariamente para crecer y prosperar. 16700

39- Con frecuencia expreso gratitud y reconocimiento, y espero cosas que pueda agradecer. 16700

40- El Señor abre para mi sus buenos Tesoros y bendice todo el trabajo de mis manos y todo lo que hago prospera. 16700

41- Me Abro a la prosperidad, abundancia, éxito, felicidad, amor, riqueza, porque soy digno de tener lo mejor de la vida, me abro y lo recibo con amor. 16700

42- Mi fe produce milagros increíbles, porque el poder que habita en mi, es creador y realizador de grandes proyectos. 16700

43- Me acepto como soy, soy consciente de mis talentos y los desarrollo diariamente para crecer y prosperar. 16700

44- Soy un ser ilimitado, todo lo que me propongo lo realizo con excelencia. Soy digo de éxito reconocimiento. 16700

45- Pienso solo lo bueno y lo puro, lo mágico y lo milagroso y mi vida es próspera en todo. Gracias... 16700

