¿Qué es la psiconutrición y como estar 100% consciente de tu alimentación? | VIDEO

Rosario Espino, nutrióloga especialista en alimentación consciente y psiconutrición, señaló que este último término es trabajo en equipo de la Psicología y la Nutrición para tratar al paciente, pero recibes una capacitación para poder hacerlo.

Además, comentó que este tema está relacionado con el pesocentrismo y la cultura de la dieta que es la búsqueda de es estar delgado por encima de cualquier cosa.

Dijo además, una persona puede tener el peso más bajo y estar completamente saludable, sin embargo, eso es lo que es atractivo para las personas que quieren ese objetivo.

"No necesariamente lo que come otra persona le hace bien a otra persona, por lo que se tienen que valorar muchas cosas", dijo Espino.

Estereotipos

Por su parte, Isabel Sesma comentó que además del metabolismo de una persona, también está la actividad física, género, condiciones y solo se habla de la salud alrededor del peso.

Afirmó que lo que hace junto con Rosario Espino es trabajar para que no asuman la salud de alguien solo por su físico porque no puedes andar por la vida diciendo que "eres saludable porque realmente no sabes cómo están tus análisis de sangre, entre otros factores", explicó.

La modelo de tallas extra, señaló que lleva seis años modelando para tallas grandes, lo cual es nuevo en México, sin embargo, al principio fue un ataque de comentarios en redes sociales de rechazos y discriminación.

En entrevista para el espacio de Me lo dijo Adela, la especialista en aceptación corporal y periodista afirmó que aún en el set, aún existen comentarios de rechazo, y explicó que después expresaba a los fotógrafos su postura sobre la inclusividad, aunque en postproducción usaban el recurs del Photoshop.

La también artista y activista, afirmó durante la transmisión de Heraldo Media Group, que hay mucha más conciencia en este tema y se dijo orgullosa de decir que en pleno 2021, todas las tallas son bellas y que hay absolutamente de todo y la belleza va más allá de una talla.

