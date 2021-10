Nutrición Infantil: Los alimentos más dañinos para niños y sus consecuencias

¿Sabías qué alimentos NO debe comer en exceso un niño? México es uno de los países que ocupa los primeros lugares en obesidad infantil debido a los malos hábitos de alimentación, la falta de ejercicio y la vida sedentaria. Además de causar estragos en su salud emocional y física, también los hace vulnerables al bullying.



Cuidar su alimentación no es sinónimo de belleza o superficialidad, más allá de los estereotipos de lo que un niño o niña debe pesar, el sobrepeso puede desencadenar otras enfermedades a la larga, como la diabetes.

Es importante incluir en su dieta diaria frutas y verduras, preparar snack saludables y limitar el consumo de alimentos que en exceso no son saludables, no aportan nada nutritivo y pueden causar obesidad. Además, comer sanamente también los ayuda en su salud mental.

Si tienes dudas sobre qué deben o no comer tus hijos, te dejamos una lista con los alimentos que a la larga resultan dañinos para su salud. Aunque no están prohibidos, sí debes evitarlos o al menos no consumirlos en exceso o regularmente.

Alimentos más dañinos para niños

Galletas

Aunque son uno de los postres más recurrentes y favoritos de chicos y grandes, este alimento tiene un gran contenido de azúcar y sal, por lo que debes evitar su consumo en exceso o optar por opciones más saludables. A la larga puede provocar problemas de salud mental o un mal desarrollo cognitivo.

Palomitas

Aunque puede parecer una botana saludable que todos comemos a la hora de ver películas o cuando vamos al cine, este alimento resulta dañino. Lo mejor es que lo consuman rara vez, aunque también puedes optar por prepararlas de forma natural sin aceite y con una máquina de aire caliente.

Las palomitas contienen ácido perfluorooctanoico que se utiliza en su producción, esa sustancia puede derivar en problemas de cáncer, tiroides o elevar los niveles de colesterol.

Embutidos

Es de conocimiento público que los embutidos o alimentos procesados no son la mejor opción para una alimentación saludable. Las salchichas, chorizos, mortadelas, jamones, entre otros, poseen grasas malas que aumentan los niveles de colesterol, además deriva en problemas cardiovasculares. Lo mejor es comer alimentos frescos como frutas o verduras.

Nuggets

Finalmente, los nuggets de pollo o pescado, que son de los platillos infantiles más populares. Se deben evitar a toda costa, ya que están hecho de varios rellenos o aditivos para su conservación. Además de ser un alimento procesado, también causa sobrepeso si se comen en exceso, lo mejor es comer pescado, carnes blancas o pollo asado o cocido.

Sigue leyendo:

Consulta Infantil y Juvenil 2021: 5 cosas que debes saber antes de que tus hijos participen

Salud Mental: Síndrome de Tourette en niños, síntomas y causas