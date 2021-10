¿Qué significan las luces en el tablero del auto? Evita daños a tu vehículo

En muchas ocasiones, alguna luz del tablero de nuestro auto se ha prendido, pero no sabemos cuál es la razón de que esto suceda. Saber que significan las luces es fundamental para conocer el estado del vehículo y si su funcionamiento es correcto. No sólo para saber si necesita algún servicio, sino para evitar ponernos en peligro ante una posible falla.

El no hacer casos a los señalamientos del tablero puede ocasionar daños en su funcionamiento, lo que se traduce en costosas reparaciones o una falla que pueda poner en riesgo nuestra integridad.

Existen luces verdes, rojas, azules y amarillas. Y aunque algunas de ellas son muy intuitivas, como la del uso del cinturón de seguridad, hay otras que no son tan fáciles de descifrar. Por eso, te decimos qué significa cada una de las luces que puedes encontrar en el tablero de tu auto y cómo responder ante una posible falla.

¿Qué significan las luces del tablero del auto?

FOTO: Twitter

Sistema de Frenado

Esta señal en particular puede significar dos cosas. La primera es que el freno de mano está activado y sólo se trata de quitarlo. La otra es que tienes bajo el nivel de líquido de frenos. En cualquier gasolinera te lo pueden reponer.

Señal del sistema de frenado

FOTO: Twitter

Temperatura

Te anuncia que la temperatura del motor es muy alta. En este caso es necesario revisar el nivel del refrigerante. Si no haces caso a esta señal, puedes generar un daño irreparable al motor.

Señal de temperatura

FOTO: Twitter

Batería

Es otro de los que tiene luz roja, es decir, de prioridad alta. Indica que la batería está por debajo del normal necesario de voltaje. Puede ser que su vida útil esté terminando o que haya un problema en el sistema de carga.

Señal de batería

FOTO: Twitter

Sistema Antibloqueo

Anuncia una falla en el sistema de frenado antibloqueo. Este sistema se encarga de hacer variar la fuerza de frenado, para evitar que los neumáticos resbalen sobre el suelo, mientras se realiza una parada.

Sistema antibloqueo

FOTO: Twitter

Bolsas de aire

El sistema eléctrico está encontrando una fala en el sistema de bolsas de aire. Esto podría provocar que no se activen, en caso de ser necesario.

Bolsas de aire

FOTO: Twitter

Falla del Motor

Indica una falla en el motor. Es necesario que un mecánico haga un escaneo electrónico para diagnosticar la falla. Puede ser algo sencillo de arreglar o una falla que eventualmente provoque su descompostura.

Falla en el motor

FOTO: Twitter

Líquido limpiaparabrisas

Anuncia que el nivel del líquido limpiaparabrisas es bajo. Aunque no representa ningún riesgo en el funcionamiento, puede ser muy necesario tener este líquido, en caso de lluvia o de vientos con polvareda. Solamente es necesario reponer el líquido.

Líquido limpiaparabrisas

FOTO: Twitter

Luces de Posición

Se utilizan cuando te detienes al costado de un camino o carretera. Nunca circules solamente con las luces de posición, porque no iluminan. Si ves esta luz, no significa que haya una falla, sino que están prendidas y debes apagarlas, si no las necesitas.

Luces de posición

FOTO: Twitter

Luz Baja

Significa que las luces bajas encendidas. En rutas y autopista es obligatorio su uso, las 24 horas. En la ciudad se deben utilizar cuando ya no hay luz natural suficiente. En caso de ver esta señal y no necesitar la luz baja, sólo debes apagarla.

Luz baja

FOTO: Twitter

Faros Antiniebla

Es el mismo caso que los dos anteriores. Los faros antiniebla son refuerzos para cuando la visibilidad disminuye, a causa de la lluvia intensa, nevada, niebla o mucha obscuridad.

Faros antiniebla

FOTO: Twitter

