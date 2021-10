CDMX: Así operan los “montachoques” en la colonia Roma | VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se mostró cómo es que reaccionaron un par de “montachoques” a un intento fallido de estafa a una conductora que circulaba por las calles de la Colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, por lo que además de exhibir cómo es que operan también se alertó a la ciudadanía para evitar ser víctimas de estas personas.

Fue a través de la plataforma de TikTok donde el usuario identificado como Dan Tapia, compartió un breve video grabado desde el interior de un vehículo en el que se aprecia como un par de hombres intentan pedirle dinero a la conductora del carro argumentando que “el seguro no va a cubrir nada”, no obstante, la joven se niega y les insiste en reiteradas ocasiones que será su seguro el que se encargue de resolver la situación, por lo que uno de los hombres, quien tenía una actitud agresiva, decidió darle una patada al vehículo de la mujer antes de retirarse a su carro.

El video difundido en TikTok también estuvo acompañado por texto en el que la persona que compartió el video señaló que el modus operandi de estos estafadores fue cerrarles el paso para que terminaran golpeando el vehículo y una vez cometido el daño exigen que se les pague en efectivo pues aseguran que el seguro no cubrirá ese tipo de daños.

“Aguas con estos estafadores, se nos cerraron y después pidieron dinero ‘para su llanta’”, escribió Dan Tapia, quien, a su vez, compartió las placas del vehículo de los estafadores para alertar a la ciudadanía y a su vez hacer un llamado a las autoridades capitalinas para que tomen cartas en el asunto.

Tras la difusión del caso, el video de Dan Tapia fue replicado en otras redes sociales para alertar por este modus operandi de estos estafadores, cabe mencionar que se desconoce el punto exacto en el que ocurrieron estos hechos, sin embargo, diversos internautas confirmaron que la colonia Roma Norte y la Condesa son los sitios donde operan con mayor frecuencia pues se han registrado otros casos similares.

Otros modus operandi de los “montachoques”

Hace apenas un par de meses salió a la luz otro video en el que se mostró cómo es que opera una banda dedicada a montar choques, afortunadamente, en esa ocasión el conductor del vehículo al que pretendían estafar logró escapar, no obstante, evidenció que viajan al menos seis personas en un vehículo para aparentar que son una familia y que el “choque” no fue provocado, no obstante, al no conseguir su cometido, todos los tripulantes bajan del auto para amedrentar a su víctima.

Otro de los modus operandi sobre el que se alertó es que un par de personas fingen ser elementos de la policía y le marcan el alto a los conductores asegurando que el auto tiene reporte de robo, afortunadamente, la conductora que difundió el video sobre estos estafadores pudo salir bien librada de esa situación, no obstante, alertó que estos estafadores operan en la zona de Tlalnepantla, en el Estado de México.

