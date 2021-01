Reyes Magos: Conoce el verdadero significado de la magia del 6 de enero

Hoy 6 de enero hemos amanecido con una gran expectativa, ¿qué nos habrán traído los Reyes Magos?, es una tradición que aún se vive en muchos hogares y especialmente con gran ilusión por los niños. Vemos el árbol rodeado de zapatos con cartas esperanzadoras y sobre todo llenas de muchos deseos que al amanecer nos mostraron la magia de este gran día.

Pero hoy quiero profundizar en esta tradición, cuál es su historia, qué hay detrás de estos tres Reyes Magos, qué es lo que los hace tan especiales y cuál es su verdadera magia. Los hechos se narran en las escrituras: “Llegaron unos Magos a Jerusalén, preguntando por el nacido rey de los judíos, pues habían visto su estrella en Oriente y venían a adorarlo”.

Cuenta la tradición que esta fiesta del 6 de enero tiene dos nombres: Epifanía o Manifestación del Señor. También se conoce como la fiesta de los Reyes Magos, a los que el Señor se manifestó. Pero, ¿qué hay detrás de la historia de estos tres personajes que los hace tan especiales?

Son muy diversas las actitudes que cada uno de nosotros tenemos ante los acontecimientos, ante las oportunidades, ante un llamado. Muchos nos podemos quedar con la primera impresión de los regalos, de los sueños, de esa ilusión que se alimenta desde nuestra niñez, pero poco reflexionamos a fondo sobre el tema.

Es fácil dejarnos llevar un poco por una “cultura del envase”, decía Eduardo Galeano “Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido”.

En efecto, no podemos quedarnos mirando solo la envoltura de las cosas, el adorno del regalo, hay que ir más a fondo. Quizá la estrella de Belén fue visible en toda la región, pero muchos no levantaron la visita y no la vieron. Posiblemente otros vieron la estrella, pero no la siguieron, algunos más al verla la siguieron, pero les faltó constancia y desistieron.

Noticias Relacionadas Perritos del Metro serán ayudantes de Los Reyes Magos

Los Reyes Magos, en cambio, vieron la estrella, se pusieron en marcha, se enfrentaron al desierto y llegaron hasta el final. Seguramente pasaron por muchas dificultades y en algún momento hasta la perdieron de vista, pero creyeron y abrieron los tesoros de su generosidad: Le entregaron todo lo que traían.

Te comparto la verdadera magia de los tres Reyes Magos que nos traen este 6 de enero:

La alteza de su mirada : nunca perdiendo de vista la estrella. Tenemos que mirar siempre alto y esperar lo más grande y bueno para cada uno de nosotros.

La intrepidez para seguirla: que fácil es en ocasiones perder de vista algo que no estamos buscando y que vemos a lo lejos. No perdamos nunca la audacia para alcanzar nuestros objetivos, metas e ideales.

La constancia para llegar hasta el fin: la lucha es permanente y este inicio del 2021 puede ser uno de nuestros propósitos, la perseverancia para no desfallecer en el intento. Decía San Josemaría “año nuevo, lucha nueva”.

En esta gran fiesta de Reyes Magos tenemos la oportunidad de descubrir cómo ser mejores hombres hoy si también seguimos la estrella. ¡Deja todo lo que te estorbe y sigue la estrella que brilla en tu corazón!

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.