Tres apps en iOS y Android para celebrar la llegada de los Reyes Magos

La tradición dicta que durante las últimas horas del 5 de enero y las primeras del 6 tres hombres llegan de muy lejos para llevar alegria y felicidad a los niños del mundo; desde el Lejano Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar viajarán para llevar regalos a los pequeños.

Debido a la pandemia de Covid-19 este Día de Reyes será un poco diferente a otros años, muchos aún estamos en confinamiento y no podemos salir, así que para no exponernos ni exponer a los Reyes a un contagio, ¿por qué mejor no nos apoyamos en la tecnología para estar en contacto con ellos?

Sin duda durante la cuarentena nos hemos valido de las apps y las redes sociales para estar 'cerca' de nuestros familiares y amigos, así que este 5 y 6 de enero, también podemos usar algunas aplicaciones que nos ayuden a celebrar con los niños el Día de Reyes.

Checa nuestras siguientes recomendaciones tanto para dispositivos iOS como Android.

Videollamada con los Reyes Magos

Con estas aplicaciones -disponibles en la App Store y la Play Store- los niños podrán recibir una videollamada de los Santos Reyes. Estas apps te dan la posibilidad de grabar la llamada para que los pequeños puedan vivir ese momento una y otra vez después del 6 de enero.

Foto con los Reyes Magos

Con estas apps para iOS y Android no sólo los niños, sino sus papás podrán tomarse divertidas fotografías con Melchor, Gaspar y Baltasar. Las aplicaciones te dan oportunidad de decorar las fotos con texto o stickers.

Carta para los Reyes Magos

Antes, los niños mandaban sus cartas con peticiones para los Reyes Magos con globos, pero los tiempos han cambiado y las nuevas generaciones prefieren cuidar el ambiente y no contaminar, así que han optado por dejar su hojita en sus zapatos, como lo hacían nuestros papás. Pero, también es cierto que los niños cada vez son más modernos, así que quizá quieran mandar su carta por medio de una app, para cersiorarse de que los Reyes la recibirán. Estas apps para iOS y Android, bien pueden cumplir esa misión.

¡La magia se acerca! ? Melchor, Gaspar y Baltasar ya están listos para llevarle alegría a todos este 2021 uD83CuDF81 pic.twitter.com/67Xs8mFpmI — El Heraldo de México (@heraldodemexico) January 5, 2021

