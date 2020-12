Carolina Herrera afirma que CABELLO LARGO SOLO es para mujeres jóvenes; aquí la razón

Carolina Herrera es una de las voces autorizadas para hablar sobre estilo, ya que esta diseñadora de origen venezolano ha dado muestras de cómo estar a la moda a través de los años, convirtiéndose en una referencia para miles de personas.

Durante este 2020, Herrera estrenó un documental como parte de la semana de la moda celebrada en Nueva York. A pesar de su éxito y reconocimiento sobre las pasarelas, la diseñadora se ha visto envuelta en la polémica debido a sus declaraciones.

La afamada diseñadora ha vuelto a dividir al mundo y no sólo por sus pensamientos sobre el uso de jeans y trajes de baño en mujeres que rebasan los 40 años de edad.

Carolina Herrera concedió un entrevista para el Daily Mail en 2018 en donde señala que a determinada edad, las mujeres deben de cortarse el cabello ya que el pelo largo no se ve bien.

Diseñadora polémica

Una mujer debe envejecer con gracia y no intentar tener una edad que no tiene o se verá ridícula. Veo mujeres en la calles por detrás, y se ven bonitas con su cabello largo, pero cuando dan la vuelta me percato que son mayores, detalló la venezolana.

Desde luego, los usuarios en redes sociales no pasaron por alto estas declaraciones y de inmediato buscaron famosas que pasan los 40 años con cabellera larga, como el caso de Mónica Belucci que luce cabello largo a sus 56 años.

Sin embargo, Carolina no indicó que el pelo largo es sinónimo de falta de clase, pero sí tocó sobre sus experiencias con la ropa.