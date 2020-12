Cuida tu árbol de Navidad natural con estos sencillos TRUCOS para que se vea bien hasta Año Nuevo

Ya estamos en el mes de diciembre y son muchos los que llegando a estas fechas comienzan a decorar su casa y buscar el árbol de Navidad ideal para pasar las fiestas decembrinas. Pero en ocasiones vemos como nuestro árbol se va poniendo feo mientras pasan los días, por eso te traemos los mejores trucos para cuidarlo y mantenerlo perfecto hasta año nuevo.

Los árboles navideños naturales no dejan de ser elementos vivos de la naturaleza, aunque ya estén cortados requieren de ciertos cuidados para no secarse antes de tiempo y verse bien durante toda la temporada. Estos trucos son sencillos y no requieren de mucho tiempo, pero seguro verás la diferencia.

Trucos para cuidar el árbol de Navidad natural

Cerca de una ventana

Al igual que otras plantas también el árbol requiere de luz, por eso lo mejor es colocarlo cerca de una ventana, pero procurando que no reciba los rayos del sol directamente, con esto evitarás dañar el árbol y que se seque. No debes olvidar que está acostumbrado a un clima fresco y frío.

Estos trucos son sencillos y no requieren de mucho tiempo, pero seguro verás la diferencia. Foto: Pexels

Riega el árbol constantemente

Tu árbol de Navidad natural debe tener mucha agua en la base, la recomendación es que su nivel de agua nunca esté por debajo de la base del tronco. Mantenerlo bien hidratado no solo beneficiará la vitalidad de tu árbol navideño, también le dará más tiempo de vida. Además es una buena medida de seguridad, ya que al estar menos seco, es menos la posibilidad de que pueda incendiarse.

Si tu árbol ya se ve seco, puedes cortar unos 5 centímetros de la base del tronco y colocarle abundante agua nuevamente para que recobre su frescura.

Alejado del calor

Tu árbol debe estar lo más alejado de una fuente de calor, ya que estas podrían dañarlo rápidamente y en el peor de los casos podrían ser la causa de un incendio. Los expertos recomiendan apagar las luces del arbolito todas las noches, así evitarás posibles accidentes y mantendrás baja su temperatura. Además, es preferible es usar luces tipo LED, pues no generan calor.

Utiliza una base para tu árbol

La base del árbol debe ser un contendedor con mínimo 1 litro de agua que cubra cada centímetro de diámetro del tronco. Puedes comprar una base especial para pinos de Navidad o utilizar una cubeta llena de piedritas y nunca ponerlo sobre el piso sin ningún apoyo.