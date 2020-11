¿Cómo superar el miedo? 4 tips para salir de tu zona de confort

Una de las preguntas más recurrentes que nos hacemos a lo largo de nuestra vida es ¿cómo será nuestro futuro?, y realmente no lo sabemos, pero lo que sí podemos llegar a saber es lo que no queremos que nos suceda. Desde pequeños nos preparan para adquirir una gran cantidad de conocimientos, pero no para adquirir la confianza necesaria en nosotros mismos para afrontar las adversidades. En esta nota te digo cómo superar el miedo y salir de tu zona de confort con cuatro tips.

Saber lo que se quiere y tener confianza en lo que uno puede lograr es el primer paso para alcanzar el éxito y dejar los miedos atrás. La forma de conseguir lo que nos proponemos es soñar con eso que tanto deseamos, poner fechas específicas y comenzar a trabajar en ellas, suena fácil, pero no lo es.

Si lo que queremos es alcanzar el éxito, necesitamos entender lo que es nuestra “zona de confort”: todo aquello que dominas, que forma parte de tu día a día, donde las cosas te resultan conocidas, ya sean agradables o no; es decir, tus hábitos, tus rutinas, tus comportamientos, incluso tus conocimientos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando te propones salir de esta zona?, lo que haces es extender tu zona de aprendizaje.

Parecería que es una perdida, pero es un cambio, es decir “desarrollo-crecimiento”. La clave es superar ese miedo a lo desconocido.

Frank Furedi nos dice en su libro “Cómo funciona el miedo” que existe una cultura pesimista sobre nuestra capacidad de afrontar la adversidad, que nos ha llevado a vivir dentro de esta “cultura del miedo” como él la ha llamado, todo esto ha generado la creación de una sociedad más ansiosa. El exceso de información al que hoy estamos expuestos lejos de brindarnos una especie de seguridad por sentirnos informados, nos produce todo lo contrario.

Hoy en día, nuestros miedos generados van desde las cosas más cotidianas a las más profundas, como tomar un refresco, practicar algún juego, salir al parque, o vivir simplemente en algún lugar especifico. La Dra. Marian Rojas E. dice “El ser humano teme dos muertes: la muerte al final de la vida y la muerte como desaparición de la propia identidad. Esta última, ese miedo a cambiar, es el origen de muchos problemas. Las personas no quieren transformarse. Tienen pánico a reinventarse debido a que su individualismo se ha convertido en su zona de confort y les aporta una “relativa paz, tóxica y hostil”.

Te comparto algunos consejos para combatir el miedo salir de tu zona de confort:

1. Combatir el ego. La humildad es la base de todo cambio, nos ayuda a reconocer nuestros talentos, desarrollar nuestras habilidades y poder alcanzar la sabiduría.

2. Generar sensatez. Nos ayudará a poder distinguir entre lo que verdaderamente puede ser un peligro inminente y que debes de actuar en consecuencia y prontitud y lo que es más una creación de nuestra propia imaginación alimentada por tanto información saturada, que en ocasiones no alcanzamos a procesar adecuadamente.

3. Resistir y aceptar. Estas pueden ser dos armas poderosas que nos pueden ayudar a combatir esa tiranía del miedo que en muchas ocasiones solo nos paraliza y nos impide ver con claridad y asumir una postura más productiva para combatir las adversidades que se nos presentan.

4. ¡Cree en ti! Para poder avanzar es necesario combatir nuestros miedos con nuestra motivación, muchas veces nos abruma de sobre manera el qué dirán, el miedo a fallar, al ridículo, es importante reconocerlos y enfrentarlos, es decir, debes de comenzar a creer más en ti y convertirte en el protagonista de tu vida.

Tener bien claro tus sueños, tus motivos, tu punto de partida y tu objetivo te ayudará a confiar más en ti, en tus sueños y así transformar tus creencias limitantes. Es necesario redescubrir tus talentos y volver a comenzar una y otra vez, cuantas veces sea necesario, sin miedo al cambio.

Wayne Dyer decía “no hay estrés en el mundo, solo gente creando pensamientos estresantes y luego actuando sobre ellos”.

¡Vivamos sin miedo al éxito!

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

