¿Cómo encontrar el sentido de la vida? 4 tips para disfrutar y vivir al máximo

Cada vez es más frecuente encontrar personas que no tienen un motivo para despertar cada mañana, que no les hace feliz lo que hacen, que se encuentran aburridos y que su vida no tiene sentido a pesar de tener un gran cúmulo de oportunidades para disfrutar y experimentar un cierto placer en las actividades que realizan día con día. Te dejo cuatro tips para encontrar el sentido de la vida y vivirla al máximo.

Hoy en día se enaltece más el “sentir” que tener un “sentido”, es por eso que existen tantos estímulos para entretenernos y obtener placer en cosas o actividades que nos acerquen un poco más hacia nuestra felicidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese activismo?, ¿por qué se encuentran tantas personas aburridas y sin sentido de vida a pesar de todas las oportunidades que tienen para divertirse?

El aburrimiento constituye una experiencia totalmente opuesta a nuestra capacidad de disfrute, se puede confundir fácilmente con el placer, y hay que tener cuidado ya que no es lo mismo. El hombre aburrido es, como dice Kierkegaard, el que “desesperadamente no quiere ser él mismo".

Lo importante es poder dar un verdadero sentido a nuestra vida buscando más allá del placer y el entretenimiento fugaz, que deja un vacío profundo y nos aleja de la capacidad de poder disfrutar cada instante de nuestras vidas.

Te comparto cuatro tips para construir una vida con sentido y disfrutarla al máximo:

Optar más por lo innovador. Optar por lo novedoso puede ser algo simplemente técnico y con poco espacio a la creatividad; sin embargo cuando elegimos lo innovador descubrimos nuestras capacidades, lo que somos, lo que valemos y nos permite experimentar nuestra capacidad de libertad.

Optar más por lo creativo. Buscar en todo momento los cambios desenfrenados y vertiginosos nos puede alejar del autoconocimiento profundo. Es necesario preferir lo creativo que nos permita de alguna manera reintegrar todos los aspectos de nuestra vida que se puedan encontrar fragmentados. Es utilizar la creatividad para alcanzar todo lo que podemos llegar a ser y obtener la mejor versión de nosotros mismos.

Optar por la flexibilidad. La rigidez cognitiva nos aleja de un gran cúmulo de oportunidades que nos presenta la vida frente a todos los cambios. Inclinarnos por la flexibilidad nos lleva a adaptarnos a la realidad y mantenernos firmes en nuestras metas y objetivos previstos.

Optar por un proyecto. Vivimos en la era del instantaneismo, la era del click, de lo inmediato y por lo tanto se ha generado una baja tolerancia a la frustración. Esto puede imposibilitar el diseñar un proyecto ambicioso de vida con plena libertad.

Podríamos divertirnos más y ser más felices si nos conociéramos mejor, si aprendiéramos a disfrutar más nuestras actividades diarias siempre y cuando estén orientadas a una meta clara; enmarcadas por normas conocidas que nos permitan concentrarnos en lo que hacemos.

Una vez que nos propongamos disfrutar más y mejor de nosotros mismos, permitiéndonos poner en práctica todas nuestra potencialidades alineadas a un fin constructivo, solidario y acorde a nuestra naturaleza, comenzaremos a vivir nuestra vida con un mayor sentido.

¡Descubre el sentido de tu vida!.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.