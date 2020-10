5 videojuegos de terror para pasar un Halloween divertido sin salir de casa

Gracias a los videojuegos podemos conocer otros mundos, vivir grandes historias, aventuras y además de todo, celebrar las mejores épocas del año, como es Halloween. Este 2020, la noche de brujas será diferente pues la pandemia por COVID-19 nos obliga a quedarnos en casa, por ello, te recomendamos cinco juegos de video de terror para pasar un día divertido.

Desde hace ya bastante tiempo, se ha vuelto tradición que los videojuegos lancen eventos especiales para Halloween, algunos duran toda la semana, otros todo un mes y se ofrecen recompensas, nuevos modos de juego y hasta descuentos para celebrar las fechas, por lo cual aquí te dejamos cinco divertidas opciones.

1. Rocket League

Rocket League es uno de los videojuegos más emocionantes hoy en día y su evento de Halloween no se queda atrás, bajo el nombre de Haunted Hallows, nos ofrece dos modalidades de juego en canchas con temática tenebrosa, además de que podemos ganar recompensas para adornar nuestros coches con la licencia de Los Cazafantasmas, como el auto Ecto-1 y muchos cosméticos más en la tienda de objetos. Disponible desde el 20 de octubre y hasta el 2 de noviembre.

2. Overwatch

Si hay un videojuego que sabe hacer eventos por temporada es Overwatch, el juego de disparos en primera persona de Blizzard nos ofrece un modo de juego en donde seremos perseguidos por un fantasma, nos enfrentaremos a oleadas de zombies robots y los héroes cambiarán de forma. Además ofrece recompensas dentro del juego como skins, sprays y muchos ítems al obtener victorias. Disponible desde el 13 de octubre y hasta el 3 de noviembre.

3. Fortnite

Los atuendos en Fortnite son algo que pueden emocionar al máximo a chicos y grandes y con motivo del Halloween, se presentó el paquete Straw Stuffed Set que hará lucir a tu personaje como un terrorífico espantapájaros, el skin está disponible en dos variantes. También está el City Center Set, un conjunto que incluye un atuendo, una mochila y un pico con temática de las calabazas de Día de Brujas.

Por si fuera poco, Epic Games, a través de Fortnite, puso a disposición, hasta el 21 de octubre, un concurso en donde los jugadores pueden crear un mapa y los mejores serán mostrados en el juego bajo el título de los más tenebrosos.

4. Warzone

Para los jugadores ya más grandes, el juego de disparos de Activision ofrece una de las experiencias más entretenidas para la época del Halloween. Este shooter, que puede presumir tener una base de usuarios por arriba de los 70 millones presenta The Haunting of Verdansk con una temática inspirada en dos clásicos del cine de terror, Saw y La matanza de Texas. Aparte de lo anterior, están disponibles por temporada, nuevos ítems, modos de juego y bundles de todo tipo.

Pero quizás lo más destacado es que durante el evento que dura desde el 20 de octubre al 3 de noviembre si eres eliminado, puedes regresar en forma de zombie para aterrorizar a tus enemigos y ayudar a tu escuadrón.

5. Mario Kart Tour

Para todos aquellos que gusten de los videojuegos en móviles y sean fanáticos del juego de carreras de Nintendo, deben saber que el título gratuito de Mario ofrece muchos regalos por Halloween como nuevos personajes, pistas, autos y mucho más.

Destaca la llegada de Rosalina con disfraz de bruja y King Boo en su versión de Luigi’s Mansion. Además de lo anterior, podrás correr en pistas perfectas para la fecha que recrean casas embrujadas por fantasmas como la tradicional Ghost Valley, que conocimos en Super Mario Kart, de SNES.

Así es que ya lo saben si quieren pasar un Halloween súper divertido, con muchos regalos y recompensas y además hacerlo en conjunto entre padres e hijos, no dejen pasar estas recomendaciones de videojuegos.