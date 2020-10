Estudio revela DRÁSTICA caída en la tasa de fertilidad a nivel mundial

La tasa de fertilidad mundial en 2019 se ubicó en 2.31 hijos por pareja, según un estudio publicado en la revista The Lancet, con el reporte “Global Burden of Desease”. Este estudio establece el umbral a nivel mundial de la tasa de fertilidad ubicada en 2.1 hijos por pareja, como el mínimo requerido por los expertos en natalidad para evitar que la población del mundo no disminuya. Estas cifras representan un descenso de al menos 54% desde los años 80, cuando las cifras rondaban los 4.91 hijos por pareja.

Las estimaciones actuales indican que existen al menos 7 mil 700 millones de personas en todo el mundo, siendo África uno de los continentes con mayor fertilidad con siete hijos por mujer en edad fértil.

Noticias Relacionadas Miguel Bosé y Nacho Palau, a JUICIO este lunes por filiación de sus hijos

“Durante los últimos 20 años, veinte años las tasas de fertilidad han ido descendiendo de forma constante y la esperanza de vida ha aumentado, con pocas excepciones. Gran parte de este cambio sigue patrones históricos que vinculan determinantes sociales y económicos”, cita el estudio tal cual.

La población mundial, de 7.700 millones de personas, está en aumento, pero se acerca a un punto en el que podría empezar a disminuir. La tasa de #fertilidad del planeta estuvo en 2019 en 2,31, según los datos del 'Global Burden of Disease'. #Población || https://t.co/wQC0pst7d5 — Carlos Quiñones (@sabio28) October 18, 2020

Países en desarrollo, los menos fértiles

Por otro lado, los países que tienen mayor desarrollo se ubican tan solo en el número 2, entre ellos países de Europa que apenas alcanzan la tasa de 1.1 hijos por pareja, por lo que según los pronósticos, con este ritmo de natalidad, no se alcanzará la cifra de 10 mil millones de habitantes en el mundo.

Noticias Relacionadas Google conmemora el 113º aniversario del nacimiento de Mihail Sebastian con este doodle especial

Las estimaciones indican que desde 1980, la población alcanzó un incremento total, qué encontraste con los años subsecuentes, disminuye cada vez más la tasa de fertilidad.

México y su tasa de fertilidad

México se encuentra en una tasa de fertilidad de 2.4 hijos por pareja, con significativo, si se comparan los resultados obtenidos desde hace 40 años, cuando el promedio por mujer era de cinco hijos mínimo.

Noticias Relacionadas ¡Increíble! Patricia Reyes Spíndola CONFIESA que tiene pareja desde hace 27 años

Otros datos de este estudio indican que la esperanza de vida en el país es de 76.5 años. Los hombres tienen un promedio de vida de 72.6 años, mientras que las mujeres tienen una esperanza mayor de 78.6 años.

Con información de medios