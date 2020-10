¿Quieres ser un hombre más atractivo? Cambia estos molestos hábitos que no le gustan a nadie

Ser atractivo no necesariamente tiene que ver con la apariencia física o con la belleza, un hombre atractivo puede serlo por diversas razones, al final todo se trata de gustos y preferencias. Pero, sin duda existen hábitos que resultan molestos para la mayoría de las personas, lo que puede hacerte una persona menos atractiva.

Aunque existen rasgos en común que a muchos les parecen interesantes, hay otros que provocan el efecto contrario, es decir, son 10 hábitos que es preferible evitar y cambiar. Vivimos en una época donde se le da mayor importancia al físico pero no debemos descuidar aquellos detalles y comportamientos negativos que muchas veces se mantienen inconscientemente.

En ocasiones no se trata de sólo cambiar el exterior, como modificar tu manera de vestir o peinarte, porque hay otros aspectos que destacan más de lo que crees, a veces son pequeñas acciones que haces todos los días y que te hacen ganar puntos frente a las personas.

Si quieres ser la mejor versión de ti mismo, y ser más atractivo, toma nota de los siguientes hábitos que debes evitar.

Ser grosero e irrespetuoso

Como seres humanos preferimos a aquellos que nos hacen sentir bien y felices, así que una persona que es irrespetuosa y se comporta de forma grosera ante los demás no será muy atractiva para quienes lo rodean.

Fumar

Este hábito común entre muchos no es el más atractivo, quizás hace muchos años fumar fuera el ideal de hombre atractivo, pero no más. Hay estudios que han demostrado que las mujeres prefieren a hombres no fumadores porque demuestran que se preocupan por su salud.

Lenguaje corporal

Las personas con una buena postura son más atractivas que quienes permanecen encorvadas o tensas. Lo ideal es lucir estirado y largo. Recuerda que el lenguaje corporal es igual de importante que el lenguaje verbal, la mayoría formamos una opinión de otra persona por su postura y comunicación de su cuerpo.

Menos estrés

El estrés es difícil de controlar y siempre habrá ocasiones en las que la tensión gane. Pero hacer actividades que nos ayuden a relajarnos como el deporte o la meditación hará que los efectos del estrés no sean tan fuertes. Hay quienes afirman que lucir estresado incluso se relaciona con poca fertilidad. Las personas con una buena postura son más atractivas que quienes permanecen encorvadas o tensas. Foto: Pexels

Quejarse constantemente

Es cierto que quejarte puede servirte como desahogo, pero no lo conviertes en una costumbre, las personas a tu alrededor no necesitan escuchar tan solo cosas negativas. Con este mal hábito sólo lograrás que las personas se alejen de ti.

No ser participativo

Si eres de los que dejan que los demás hagan su trabajo, debes cambiar. Si no te muestras participativo en el trabajo estás perdiendo muchos puntos. Nadie se siente atraído por alguien que no tiene interés en trabajar.