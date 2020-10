Danna Paola: ¡Ya apareció! El hombre que inspiró el tema “Oye Pablo” ¿Quién es?

“Oye Pablo” se ha convertido en una de las canciones favoritas desde el 2019 y es que además de tener un increíble ritmo que a todos nos hace bailar, la historia de saber que Danna Paola se enamoró a primera vista saliendo del Metro “Gran Vía” de Madrid, se nos hace increíble.

Como si fuera una historia de telenovela, Danna Paola nos contó en “Oye Pablo” cómo fue que perdió al que pudo ser el “amor de su vida”, tanta fue su desesperación por buscarlo que hasta una canción le hizo, y a un poco más de dos años de aquella experiencia, la exjueza de La Academia nos acaba de decir que aquel “hombre perfecto” ya apareció.

Tal y como lo acabas de leer, el protagonista y quien se convirtió en la inspiración de Danna Paola para ese gran éxito, por fin dio señales de vida.

Y es que era imposible que “Pablo” no apareciera pues al estreno de esta canción se hizo una gran campaña en redes sociales para encontrarlo pero fue apenas este 2020 que aquel hombre que dejó sin aliento a Danna apareció.

Sin dar muchos detalles sobre su llegada, Danna Paola reveló durante una entrega de premios que “Pablo” había aparecido.

Luego de agradecer a sus fanáticos, familia, amigos y gente de trabajo por haber recibido el premio a mejor cantante latinoamericana de “GQ”, Danna dio el importante anuncio.

En diversas ocasiones, Danna ha revelado cómo fue que conoció a “Pablo” y cómo fue que quedó completamente enamorada de su perfección, sin embargo, por un error de memoria la guapa actriz dio su numero mal a aquel galán del Metro Gran Vía.

“Recién llegada (a Madrid) y me acababan de dar el móvil. Iba de camino al dentista y de repente alguien se me acerca y veo a un chico súper guapo, altísimo, vestido divino, olía delicioso, el pelo rubio como de príncipe encantador y ojos súper bonitos... me quedé como en shock….De repente empiezo a recordar mi número de teléfono y se lo di mal... por un número se lo di mal”, relató Danna