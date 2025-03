¿Quién es Brian Gutiérrez, socio de Ángel del Villar que supuestamente lo traicionó?

Este jueves 27 de marzo, Ángel del Villar empresario y fundador de empresas como DEL Records fue declarado culpable por una corte de Estados Unidos, esto debido a que violó la Ley Kingpin y fue señalado culpable de 11 cargos federales. Del Villar fue pieza clave para el ascenso de las carreras de algunos famosos cantantes de corridos.

A lo largo del proceso legal que enfrenta Ángel del Villar se han mencionado nombres claves entre ellos el de Brian Gutiérrez, quien hasta hace poco era considerado uno de los hombres de confianza de Del Villar. Y es que según la defensa del empresario, Gutiérrez no solo habría fallado en su labor de proteger legalmente a la empresa, sino que su participación fue determinante en la serie de eventos que llevaron a la caída del magnate musical.

El juicio de Ángel del Villar comenzó el pasado 17 de marzo de 2025 en una Corte Federal de California. Las acusaciones en su contra incluyen supuestas transacciones ilegales con Jesús Pérez Alvear, señalado por el gobierno de Estados Unidos como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionado por promover conciertos para lavar dinero. En medio de este escándalo, Brian Gutiérrez, quien tenía el cargo de vicepresidente de DEL Records, ha sido señalado como el responsable de convencer a Del Villar de que todas las operaciones con Pérez Alvear eran legalmente aceptables.

Y es que, la abogada de Ángel del Villar, Marissa Goldberg sostuvo que Gutiérrez manipuló al empresario de manera consciente. La defensa quiso demostrar que el vicepresidente asumió la responsabilidad de coordinar todos los aspectos legales relacionados con las operaciones de DEL Records en Estados Unidos, particularmente aquellos que involucraban a Jesús Pérez Alvear.

Marissa Goldberg argumentó que Brian Gutiérrez aseguraba a Del Villar y a su equipo que todo estaba bajo control. Según su versión, el vicepresidente afirmó que había consultado a abogados y que las acciones de la empresa no violaban ninguna normativa estadounidense. En contraste, las autoridades alegan que DEL Records mantenía relaciones comerciales con Pérez Alvear, a pesar de que este había sido designado formalmente como narcotraficante bajo la Ley Kingpin.

Por otra parte, durante el juicio, la defensa de Del Villar aseguró que Gutiérrez llegó incluso a detener un comunicado de prensa que anunciaba que el cantante Gerardo Ortiz no actuaría más en un festival organizado por Jesús Pérez Alvear. En lugar de eso, convenció al equipo de que él se encargaría de resolver la situación, acercándose a funcionarios en Aguascalientes para obtener una carta que invitara formalmente a Ortiz a presentarse en un concierto, pese a las sanciones impuestas a Pérez Alvear.

Aunque su nombre ha cobrado notoriedad en medio del juicio de Ángel del Villar, poco se sabe con certeza sobre Brian Gutiérrez más allá de su posición dentro de DEL Records. Hasta antes del conflicto legal, era considerado un colaborador cercano y de confianza. Sin embargo, su papel en los eventos que llevaron a la condena de Del Villar lo ha convertido en un personaje clave dentro del proceso judicial.

La defensa de Del Villar sostiene que Brian Gutiérrez actuó por cuenta propia, sin informar adecuadamente al fundador de DEL Records sobre las implicaciones legales de sus acciones. Argumentan que fue Gutiérrez quien gestionó la relación con Jesús Pérez Alvear, a pesar de estar plenamente consciente de que el empresario estaba designado como narcotraficante por el gobierno estadounidense.

Con la condena de Ángel del Villar y las acusaciones en contra de Brian Gutiérrez, el futuro de DEL Records se encuentra en un punto crítico. La compañía, que alguna vez fue sinónimo de éxito en el regional mexicano, ahora enfrenta una serie de desafíos legales que podrían poner en riesgo su continuidad, sin embargo, el mismo empresario al salir de su juicio aseguró que la única empresa que tiene problemas es DEL Entertainment.

“La única empresa afectada es DEL Entertainment, DEL Records y DEl Publishing no tienen nada que ver aquí, y todas las demás empresas que tengo, ustedes ya comprobaron ¿no? yo no lavo dinero, ¿escucharon?, no era el cargo, lo más importante para mi es aclarar mi nombre”.