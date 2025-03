FILTRAN colaboración INÉDITA de Kanye West con Peso Pluma y hasta canta en español

Ye, el rapero también conocido mundialmente como Kanye West, acaba de sorprender a todo el público mexicano con una increíble colaboración en la que invitó a Peso Pluma. No es algo que la gente haya estado esperando durante los últimos meses, tampoco es una sorpresa, ya que Hassan Emilio Kabande Laija ha tenido otras tantas colaboraciones con grandes raperos de la escena.

Fue a través de las redes sociales y diversos canales de YouTube como se filtró solamente un pedazo de la nueva canción que cantaría Ye con el mexicano Peso Pluma, uno de los más exitosos músicos nacionales de los últimos tiempos en escenas como la del corrido tumbado principalmente, pero también dentro rap internacional.

En el sonido que se coló por la internet, se puede escuchar que se trata de un sonido tropical acompañado por unas trompetas que se antojan salseras, mientras que el ritmo que llevan tanto el bajo como la percusión, añaden un toque afrocaribeño a las bases de rap que avientan encima.

En este pequeño fragmento que dura poco más de tres minutos, se puede escuchar al mexicano Peso Pluma cantando con una bvoz grave y probablemente con alguna clase de edición dentro de su voz, o simplemente prefirieron mantenerla en incógnita hasta que salga el disco completo.

Peso Pluma: Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como te gusta a ti Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como te gusta a ti

Kanye West: Te doy hasta mi último, último Take my last breath away, mi aire I gave you my everything sin problemas Noche tras noche alejado Way too much tequila, Clase Azul Take my last breath away Sé lo que has dicho, no es cierto Now look at the mess you made No quiero pelear, tú dale Take my last breath away

Peso Pluma: Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como te gusta a ti Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como t? gusta a ti

Peso Pluma y Kanye West: No me dejes solo si tú sab?s que ya te di todo Nos tomaron un chingo de fotos, sé que a veces dicen que estoy loco Todas las noches que lloras, despierto a estas horas Con todo el desmadre que tú traes Okay, you win this, you're right Take all of me, taking my breath away Take all of me, taking my breath away

Peso Pluma: Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como te gusta a ti Bésame, mamá, como tú sabes Déjame, mamá, como te gusta a ti