¿Indirecta a Noda? Belinda responde a rumores de nuevo amor con duro comentario: "no dejé a una familia"

Belinda no ha dejado de ser tema de conversación en los últimos días, especialmente luego de que se dio a conocer que fue ingresada al hospital de emergencia por distintas complicaciones de salud, de las que más tarde aclaró, se derivaron del estrés relacionado al trabajo. Pese a ello, la preocupación de los "Belifans" se ha mantenido presente, especialmente tras regresar con una entrevista en la que afirmó que no se encuentra bien de salud.

En medio de todas estas complicaciones, la cantante se enfrenta de nueva cuenta a rumores que aseguran ya está dándose una nueva oportunidad en el amor, según algunas filtraciones, pero nada confirmado por la propia cantante. Recordemos que la última relación sentimental pública y bastante mediática que se le conoció a la también actriz fue con el cantante Christian Nodal, con quien tuvo un escandaloso truene que incluso hizo que el intérprete de regional mexicano filtrara conversaciones con su ex.

Después de esto, cada uno ha continuado con su vida; mientras Belinda no ha confirmado o ninguna de las supuestas relaciones a las que se le han vinculado, su ex Nodal sí mantuvo un largo romance con la cantante argentina Cazzu y con quien tuvo una bebé de nombre Inti. Sobre esto último, es fundamental recordar que el cantante de "Adiós amor" se separó de la trapera para revivir un amor "en pausa" con Ángela Aguilar.

La relación de los dos representantes de regional mexicano causó controversia en redes sociales, donde se le acusó al ex de Beli de dejar a Cazzu sola con la responsabilidad de ser madre primeriza, pues su bebita Inti no tenía ni un año de nacida cuando anunciaron su ruptura. Unas semanas más tarde, fue Ángela Aguilar quien confirmó su romance con Christian Nodal para meses después anunciar que se habían casado en una íntima boda.

Toda esta polémica se revivió este fin de semana cuando Belinda ofreció una entrevista al medio Posta, pues una de las preguntas sobre las que se le cuestionó fue precisamente su situación sentimental, esto luego que la semana pasada se le relacionó sentimentalmente con un hombre. Ante ello, la cantante salió a defenderse una vez de polémicas como esta, pues al igual que otras famosas como Eiza González, asegura que la relacionan amorosamente con cualquier persona y sin ningún fundamento.

"A mí siempre me relacionan con todo el mundo. Me relacionan con todos mis amigos, con todas las personas con las que estoy. Siempre, es algo que no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas", dijo a Posta.

Belinda lanza indirecta a Nodal por haber dejado a Cazzu e Inti por Ángela Aguilar

Al responder sobre su actual estado sentimental, Belinda realizó con comentario que en redes sociales ya fue tomado como una fuerte indirecta a su ex, Nodal, especialmente porque mientras pronunció las palabras soltó una risa nerviosa. La declaración de la actriz de "Bienvenidos a Edén" está relacionada a que es una mujer soltera, sin ningún compromiso y eso incluye el tener una familia o haberla dejado por un nuevo romance.

"Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia nunca, soy una mujer que tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera. Tengo muchos amigos, mucha gente que quiero con la que voy a cenar, con quien voy a comer, con quien voy a componer música. También hace poco con un amigo al que adoro también, entonces son temas a los que ya estoy acostumbrada", dijo firmemente. Nodal y Belinda protagonizaron una de las relaciones mediáticas más virales de los últimos años. (Foto: IG @familia.nodeli)

Fueron precisamente las palabras anteriores las que causaron revuelo en redes sociales, donde los fans no tardaron en ver sus declaraciones como una indirecta a Christian Nodal. "Amé eso de 'no he dejado una familia nunca'", "jajaja tremenda pedrada que tiró", "no he dejado ni una familia nunca y la risa es lo que chin", "no ha deshecho una familia", "sabe responder" y "una indirecta bien directa", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Belinda ya no revelará cuando tenga novio: "así lo decidí"

Durante la entrevista con el medio antes citado, Belinda no sólo le mandó una indirecta a Nodal y a Ángela Aguilar, sino que también aseguró que su vida privada se mantendrá alejada de lo mediático, además que cuando decida tener pareja, se lo guardará para ella sola, ya que esto es lo "más sano".

"No voy a hablar de mi vida privada y si algún día tengo una relación, lo mantendré para mí porque esa es mi decisión, es lo más sano y yo me enfoco en mi trabajo, en mi música, en las cosas que yo hago y pues ya, que digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer. Siempre van a seguir hablando, inventando, diciendo o si no es inventando, es haciéndose películas y fantasías, y la única que sabe de mi vida soy yo y yo la voy a mantener privada y así es lo que yo decidí", concluyó.

