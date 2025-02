De Travis Kelce y Joe Jonas a Marhew Healy, ellos han sido los NOVIOS de Taylor Swift

Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas y queridas en la actualidad, pero también una de las grandes estrellas que está relacionada a deporte. La cantante de 'All too well' será una de las grandes figuras que estará presente en el Caesars Superdome este domingo 9 de febrero. El motivo de su presencia es evidente, ya que estará para apoyar a su pareja, Travis Kelce, quien buscará hacer historia al consagrarse con el tricampeonato de la NFL.

Ahora, previo a que comience toda la actividad del Super Bowl, vamos a reparar algunas de las parejas más sonadas que ha tenido la cantante de 35 años. Se tiene que mencionar que su historial amoroso cuenta con una larga lista da famosos, para ser más precisos 14, que han quedado flechados por la belleza de Taylor.

Swift comenzó sus romances más sonados en el 2008 con Joe Jonas, quien en aquel momento era uno de los jóvenes de Disney más sonados que había. Posteriormente sostuvo una relación con Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal y Will Anderson. Todos estas parejas estuvieron en un lapso del 2008 al 2011.

Taylor ha conquistado muchos corazones (IG: taylorswift)

Todos los novios de Taylor Swift hasta llegar a Travis Kelce

Uno de los noviazgos más sonados fue el de Harry Styles, con quien estuvo entre el 2012 y el 2014, pero no fue una relación muy estable, ya que entre ese periodo también sostuvo un romance con personalidades como Conor Kennedy, A. Skarsgard y Tom Odell. Saltando en el tiempo encontramos que su relación más estable fue con Joe Alwyn, con quien estuvo siete años. Mejor vamos a repasar la línea del tiempo de los romances de Taylor Swift.

Joe Jonas - 2008

Taylor Lautner - 2009

John Mayer -2009/2010

Jake Gyllenhaal - 2010/2011

Will Anderson - 2011

Harry Styles - 2012/2014

Conor Kennedy - 2012

A. Skarsgard - 2013

Tom Odell - 2013

Calvin Harries - 2015/2016

Tom Hiddleston - 2016

Joe Alwyn - 2016/ 2023

Mathew Healy - 2023

Travis Kelce - 2023/ actualidad

Taylor y Travis se muestran muy enamorados (AFP)

Actualmente tiene cerca de dos años con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y se ve muy enamorada. La cantante ha aparecido en diferentes ocasiones apoyando a la estrella de la NFL. Ahora, para el Super Bowl de este domingo contra los Eagles se espera que la nacida en Pensilvania aparezca de nuevo en uno de los palcos. Se tiene que mencionar que para muchos de los aficionados de KC, Taylor es un amuleto de la suerte, ya que van 12 partidos consecutivos que se presenta en el estadio y los Chiefs ganan el juego.

