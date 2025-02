De la Sonora Santanera a Yuri, las mejores CANCIONES de Paquita la del Barrio, así se despiden de la cantante

El secreto de Paquita la del Barrio para siempre llegarle al corazón a su público, según lo reveló ella misma en más de una ocasión, era cantar triste y así lograr un mayor sentimiento a la hora de interpretar sus grandes éxitos; hoy, tras confirmarse su muerte a la edad de 77 años, la industria de la música, sus amigos del espectáculo y sus fans la despiden sí con dolor, pero también con agradecimiento por el legado que dejó en vida. Es por ello que te compartimos las canciones más icónicas que hoy quedan para el recuerdo.

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida por su nombre artístico, se convirtió en una camaleónica cantante que lo hacía excelente en solitario, pero que por décadas nos sorprendió con grandes duetos; entre los más recordados sin duda son los que tuvo con la Sonora Santanera, con quien compartió escenario para seguir demostrando su pasión por la música. También está el que tuvo con Ana Bárbara con la llegada de "El consuelo", o bien, su canción junto a Yuri, la última que grabó en vida.

En 2024 las cantantes mexicanas estrenaron "Cheque en Blanco", una canción que se convirtió en la última que grabó en vida la querida Paquita la del Barrio; sin embargo, hoy que se reveló que la famosa falleció en su hogar, una casa en el estado de Veracruz, sus canciones de más de 30 álbumes se han hecho tendencia en redes sociales y aquí te compartimos algunas de las más importantes, mismas que son un himno de empoderamiento, respeto y de su personalidad tan directa a la hora de cantar.

¿Cuáles son las mejores canciones de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio grabó más de 30 álbumes que dejaron las más icónicas canciones, que hoy son himnos. Según la Inteligencia Artificial, hay un top de cinco canciones que se convirtieron en las más importantes y las mejores por su ritmo, su letra y también por el impacto que tuvieron socialmente. Aquí te las dejamos.

Rata de dos patas: Una de sus canciones más icónicas que habla sobre mujeres que engañan a los hombres. Tres veces te engañé: Otra canción popular que refleja su estilo único y directo. Piérdeme el respeto: Una canción poderosa sobre la dignidad y el respeto. Cheque en blanco: Una canción que critica a los hombres que no cumplen con sus promesas. Las mujeres mandan: Un himno de empoderamiento femenino.

¿Quién fue la última persona en cantar con Paquita la del Barrio?

La cantante mexicana Yuri se convirtió en la última celebridad en cantar junto a Paquita la del Barrio y este lunes en entrevista con el matutino Hoy, la también presentadora habló de lo importante que esto fue para ella, aunque hoy llora su muerte. "Era una mujer temperamental, que tuve el privilegio de ser la última en grabar un dueto con ella meses atrás; fue una experiencia diferente", dijo antes de recordarla como una persona maravillosa.

"En este tiempo ella me platicó que no se sentía bien, que estaba malita de sus piernas, sufría mucho y pues yo le dije: Paquita, tienes que verte eso, ve con un doctor. Y platicamos, poco tiempo pero platicamos cuando ella estuvo ahí y se grabó en dos horas del video y ella me platicó que no se sentía bien, que no estaba muy bien físicamente, que se sentía mal", reveló antes de comentar que la famosa se negó a visitar a un doctor.

¿Quién fue el compositor de las canciones de Paquita la del Barrio?

El compositor Manuel Eduardo Toscano fue uno de los grandes de la música que trabajó junto a Paquita la del Barrio y a quien le debemos "Que me perdone la tuya", "Me saludas a la tuya" y "Rata de dos patas", tan sólo por poner algunos ejemplos. Sobre esta última el compositor reveló que decidió entregarle este tema a su querida amiga por la capacidad de Francisca de hacer llorar al público.

"Se la llevé a su negocio allá en la colonia Guerrero, en casa Paquita un restaurante que ella manejaba (...) Ahí le llevé el tema y resulta con que al poco tiempo me la encontré en un palenque y le dije: señora, ¿siempre va a grabarme el tema?, y me dijo 'no, mi rey, está muy fuerte; no creo que lo llegue yo a grabar'. Me la vuelvo a encontrar en un palenque y me dijo: 'mi hijo, la canción que habla de los animalitos no la vayas a mover, porque sí te la voy a grabar'", dijo antes de agradecerle por este gran éxito para ella como cantante y para él como compositor.

