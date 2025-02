¿Con respuesta a Cazzu y dedicatoria a Ángela Aguilar? Nodal filtra nombre y canciones de su nuevo álbum: "Te fallé"

¡El rey regresa! Christian Nodal apareció en Instagram con una increíble noticia para sus seguidores y es que este 2025 la música será la gran protagonista en su vida; tanto es así que ya tiene listo su próximo álbum, pero algo que encantó a los fans es que todo parece indicar que el lanzamiento es más pronto de lo que pensamos. ¿La razón?, que el intérprete de "Adiós amor" compartió el nombre de su nuevo disco y la lista de canciones que incluirá.

Si bien lo anterior ya emocionó a muchos de sus fans, también creció la polémica por quienes comentan que las canciones podrían incluir una respuesta a su ex, Cazzu, quien hasta el momento ha sacado dos canciones que el público no ha tardado en descubrir que tienen dedicatoria, esto pese a que la argentina aseguró que no están dedicadas al padre de su hija. Tras el lanzamiento de "La Cueva" y "Dolce" de la trapera, Nodal anunció su regreso a la música con un nuevo álbum.

A través de una historia de Instagram, el esposo de Ángela Aguilar mandó el siguiente mensaje: "¿Ya están listos Pa'l álbum?", para acompañar también compartió una foto de un pizarrón donde filtró el nombre de su siguiente álbum y las 11 canciones que éste incluirá. Lo más sorprendente es que pese a no haber enfocado del todo su pic, sí se revelan algunos de los grandes detalles de este regreso a la música.

"¿Quién más como yo?", es el nombre de su próximo álbum, según se alcanza a ver justo debajo del apellido del mariacheño; allí mismo dejó ver que serán 11 canciones las que conformen este disco y los fans ya están ansiosos por saber si el mexicano le dedicará canciones de amor a su ahora esposa, Ángela Aguilar, o bien, si mandará alguna indirecta a Cazzu, su última novia antes del matrimonio y con una hija de un año de vida.

Nodal presumió un adelanto de su nuevo álbum. (Foto: IG @nodal)

¿Cuándo sale el nuevo disco de Nodal?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha revelado la fecha en la que estrenará su álbum "¿Quién más como yo?"; sin embargo, ya nos dejó ver algo más allá del nombre, pues en una foto que compartió a través de sus historias de Instagram dejó ver la lista de canciones que tendrá. Si bien la toma se ve borrosa, sí es posible identificar algunos de los títulos que éstas llevarán. "Amé", "Sé feliz x mí", "No me importa", "Te fallé (...)" y "¿Quién más como yo?", se lee en la foto.

Este breve adelanto emocionó a los fans de Christian Nodal, quienes dejaron comentarios como "ya se necesita" o "álbum? haha", aunque en otros más externaron su emoción de poder ver que el disco incluya colaboraciones musicales, algo que el cantante todavía no confirma ni descarta. Asimismo, los comentarios revivieron la polémica del intérprete por su matrimonio con Ángela Aguilar a meses de haberse separado de Cazzu, es por ello que surge la duda de si alguno de estos éxitos tendrá dedicatoria para su ex y madre de su hija.

