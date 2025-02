Nuevos rumores indicarían el regreso de Atala Sarmiento a Ventaneando, ¿reemplazará a Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno ha enfrentado serios problemas de salud en los últimos años. En mayo de 2023, la estrella de "Ventaneando" sufrió un choque séptico debido a la ruptura de várices esofágicas, lo que lo mantuvo en terapia intensiva y lo llevó a ser hospitalizado en varias ocasiones.

En septiembre de 2024, Bisogno se sometió a un trasplante de hígado debido a complicaciones severas por cirrosis. Aunque la cirugía fue exitosa, su salud se ha visto afectada por otros problemas, como una bacteria que ha complicado su recuperación. Actualmente se mantiene en un grave estado de salud, como lo reveló su hermano.

El más reciente reporte de Alex B indica que el conductor está hospitalizado y se mantiene en terapia intermedia debido a una fuerte lucha que mantiene en contra de una bacteria muy agresiva. Por ello, apareció en el program conducido por Pati Chapoy para pedirle al público que acuda a donar sangre.

Estos problemas han retrasado su llegada al programa de espectáculos, donde lo han estado esperando durante los últimos meses, guardando su lugar con mucha fe. Mich Ruvalcaba, periodista especializado y responsable del canal de YouTube El Mich TV, dio a conocer que la producción estaría buscando a su exconductora Atala Sarmiento.

A mediados del año 2024 se volvieron a juntar con ella después de un enorme pleito, además de que Atala se fue con la empresa competencia. Afortunadamente, dijeron, no hay rencores ni problemas entre Pati Chapoy o cualquier otro miembro de la producción con la conductora, quien no tiene planeado regresar a la televisión hasta el momento.

En este sentido, aseguró que Atala Sarmiento solo estaría de regreso únicamente por el tiempo en que Daniel Bisogno se mantenga fuera del programa, pues esperan que logre recuperarse y retome su lugar en el programa. No se trataría de un reemplazo, solamente de un bateador emergente.

"No se sabe cuándo volverá, no hay un tiempo, no creo que regrese pronto. Salió una información de que Pati está buscando a Atala Sarmiento, si se va Daniel de Ventaneando, se va la pata fuerte de la mesa (...) Lo que salvaba el show era Daniel, las cosas que decía, era lo que metía la sal y la pimienta. Ahora que no está, hace falta diversión. Entonces, miren lo que salió, sobre que supuestamente negocian para que Atala regrese por lo menos el tiempo que Daniel tarde en regresar"