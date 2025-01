Amigo cercano de Dulce revela por qué su hija ni la familia estuvieron en el funeral para despedirla

La muerte de la cantante Dulce estuvo llena de especulaciones en torno a la relación con su familia y su hija. Uno de los aspectos más comentados fue por qué ni su hija ni su familia estuvieron presentes en el funeral, así como en la misa que se realizó con sus cenizas. Y para terminar con especulaciones Juan Manuel Saldaña reveló toda la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos, así como la verdadera relación que existía entre Romina y la intérprete.

Dulce perdió la vida el pasado 25 de diciembre después de sufrir complicaciones de salud por varios meses a causa de una metástasis en los pulmones. La noticia sobre su muerte sorprendió al medio del espectáculo en medio de los festejos navideños porque fue una de las artistas más talentosas que ha tenido México.

Algo que llamó la atención días después de su muerte fue que al velorio realizado en la misma funeraria en la que velaron los restos de Silvia Pinal, no asistió ningún integrante de la familia de Dulce, así como tampoco su hija Romina, por lo que comenzó a decirse que había un amala relación entre ellas y que estaban alejadas desde hace tiempo.

También se dijo que sus seres queridos no habían cumplido con la última voluntad de Dulce, pues supuestamente ella tenía dicho qué y cómo quería que se realizara todo cuando ella partiera de este mundo, sobre eso, el mismo amigo cercano desmintió todos los rumores y dejó claro claro que todo lo que se ha dicho es falso.

¿Cuál era la verdadera relación entre Dulce y su hija Romina?

Fue durante una entrevista con el periodista Michel Rubalcava donde Juan Manuel Saldaña, amigo cercano de Dulce, desmintió que la cantante y su hija Romina tuvieran una mala relación. Dejó claro que eran muy cercanas y se mantenían en constante comunicación, pues siempre estaban al pendiente la una de la otra.

Sobre la inasistencia de Romina al funeral y misa de su madre aclaró que no acudió porque fue una decisión que se tomó entre la familia debido a que ella no era afecta del medio del espectáculo y no quería exponerse en un momento tan doloroso. Sin embargo aclaró que aunque no estuvo su hija hubo dos personas muy cercanas a ellas que se hicieron cargo de todo en el velatorio y fueron quienes estuvieron al pendiente de cualquier decisión que debiera tomarse.

"Sí se cumplió la última voluntad de Dulce"

En cuanto a las declaraciones de la actriz Ofelia Cano, quien señaló que no se había cumplido la última voluntad de Dulce por decisión de Romina, Juan Manuel Saldaña refirió que no fue así y que sí se cumplió su última voluntad, en efecto confirmó que no la maquillaron pero sí la arreglaron. Detalló que se cuidó mucho el cuerpo de la artista mexicana, pues no querían que se filtrara alguna foto.

