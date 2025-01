Muere la abuela paterna de Romina Mircoli, la hija de Dulce: "No me había limpiado las lágrimas de mi mamá"

Romina Marcoli, hija de la cantante Dulce, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que murió su abuela paterna, solamente unos días más tarde de que su mamá también falleciera. La despedida fue igual de emotiva, pero con la fotografía de la señora que muy poca gente conocía.

En la imagen se puede ver a una mujer de pelo corto y completamente blanco, quien está soplando las velitas de un pastel. Su publicación llegó a decenas de personas de manera inmediata, quienes dejaron algunos mensajes para expresar sus condolencias y pronta resignación.

"El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras", escribió en su Instagram oficial.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados de la gente:

La cantante Dulce murió el día 25 de diciembre de 2024 después de pasar dos semanas internada en el hospital por una intervención quirúrgica de emergencia en sus pulmones, lamentablemente no logró sobrevivir a la grave enfermedad que la aquejó durante los últimos meses.

"No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor Mamá. Se que hoy no paro de llorar y quizás no pare nunca, pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias. Tu me creaste y vivirás en mi, como vivirás a través de mi hijito que tiene tus mismos ojitos. Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en que forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí", escribió su hija en las redes sociales