Usuarios en redes reviven emotiva entrevista a Dulce "la cantante" sobre su maternidad

Se han cumplido ya tres días desde la muerte de la famosa intérprete mexicana Dulce "la cantante", y los detalles sobre su vida, así como los testimonios sobre su cálida forma de ser no han dejado de salir a la luz, tal y como sucedió en las redes sociales, en donde usuarios revivieron una emotiva entrevista que la revista TvyNovelas le hizo a la famosa en 1986.

En dicha conversación, Dulce habló sobre su experiencia luego de haberse convertido en madre a sus 31 años, tras dar a luz a su hija Romina Mircolli Noeggerath, quien nació el 8 de septiembre de 1986, a quien concibió con el productor musical Luis Mircolli, a dos años de haberse casado con él, revelando que se tomó su tiempo para ser mamá debido a que no se había sentido preparada para poder asumir una responsabilidad tan grande.

"Si no tuve un hijo antes fue porque no me sentía preparada mentalmente ni tenía la suficiente madurez para enfrentarme a la responsabilidad. A pesar de tener varios años de casada, sentía que aún habían dudas, ciertas inquietudes, temores.", señaló Dulce en aquel momento.