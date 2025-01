Karely Ruiz responde al hate por presumir sus lujos y ella misma recuerda sus orígenes con humilde foto

El éxito y la felicidad son dos cosas que no se pueden ocultar, así le ha pasado a la modelo Karely Ruiz quien tras algunos años de carrera ha demostrado que la perseverancia te lleva a alcanzar tus sueños. Sin embargo un sentimiento común en los humanos es la envidia y su éxito ha logrado despertar ese sentimiento en algunos de sus seguidores de redes sociales, quienes no perdieron oportunidad de criticarla por presumir los logros materiales.

La influencer ha sido cuestionada en varias ocasiones por la manera en que lleva su carrera y es que de la televisión saltó a la famosa página azul y de ahí a tener su propio contenido privado. Muchos se han atrevido a juzgarla por ello y hacen menos que para lograr lo que tiene ha tenido que invertir horas de trabajo que no muchas personas harían.

En las polémicas fotos Karely deseaba un buen año nuevo a todas personas, así como bendiciones y dio a conocer que en este año se vienen muchas sorpresas.

Feliz año nuevo a todos les deseamos Madisson y yo muchas bendiciones para este 2025, gracias por ser parte de mi 2024 y aunque fue un año con muchas bendiciones para mí el ser mamá es lo mejor que me pasó este año , espero y seguir juntos por siempre mi gente hermosa ! Y ya verán se vienen muchas sorpresas para ustedes se merecen lo mejor del mundo !!

Es así que ella no dudó en presumir en su cuenta de Instagram algunos de sus logros materiales como un auto desde el que posó feliz, cuestión que desató una ola de críticas respecto a la manera en que ahora es. Fue la misma Karely Ruiz quien compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje donde un seguidor le recuerda que no era así cuando tenía su puesto de dulces y le preguntó si porque ahora tiene dinero es así. Desde luego que ella no se quedó callada.

Algunas personas cuestionan su forma de ser. Foto: Instagram

Karely Ruiz responde al hate tras publicar su vida con lujos

Ese comentario causó molestia en la influencer quien no dudó en responderle que así como subía fotos presumiendo sus lujos podía hacerlo de cuando vendía dulces, por supuesto que lo hizo a modo de para la ola de ataques que ha sufrido desde que tiene un mejor estilo de vida.

La modelo compartió una fotografía de hace varios años donde se le ve mucho más joven, incluso con un físico diferente, pero con la misma felicidad que tiene hoy en día. Ella luce un vestido negro corto y está mirando sonriente a la cámara mientras al fondo está el puestito de dulces en el que trabajaba.

Karely Ruiz es uno de los personajes más polémicos de la farándula, recientemente dio a conocer que cumplirá su sueño de ser madre pues está a pocas semanas del nacimiento de su bebé Madison. Hace unas semanas en un programa de televisión se sintió mal por lo no pararon las críticas al decir que estaba embarazada y no enferma, sin embargo a través de TikTok contó que debido a su avanzado estado de embarazo es complicado hacer las cosas de la misma manera que lo hacía antes. Recordó su pasado en el puesto de dulces. Foto: Instagram

Sigue leyendo:

“Ya no puedo respirar”, Karely Ruiz alerta a sus seguidores durante su embarazo