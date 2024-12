“Ya no puedo respirar”, Karely Ruiz alerta a sus seguidores durante su embarazo

Karely Ruiz alertó a sus seguidores luego de confesarles que su hija ya no la deja respirar y que los síntomas que ha tenido durante su embarazo han sido muy difíciles y cada vez son más complicados, sobre todo porque ya solo falta un mes para que de a luz a su bebé, a quien llamará Madison.

La creadora de contenido ha hablado abiertamente sobre su embarazo, etapa que ha calificado como "muy difícil". Karely mencionó que ha sufrido diferentes síntomas que la han puesto muy vulnerable, incluso varias veces mientras cuenta cómo se siente las lágrimas comienzan a salir de sus ojos.

A pesar de lo complicado que la ha pasado, ha dicho que está feliz de que pronto conocerá a su hija aunque ya no se pueda mover de lo grande que está su vientre y pese a que siente otros padecimientos que no la han dejado tranquila. "Todo sea porque mi bebé nazca sana", es lo que constantemente se repite para aminorar lo que ha sentido.

Karely Ruiz se encuentra en el último mes de su embarazo, en menos de cuatro semanas conocerá a su primera bebé, fruto de su amor con Jhon Echeverry, un hombre originario de Bogotá, Colombia con quien se casó y ha mantenido una relación por más de un año y además lo presentó como el "único padre de su hija".

Mediante un video compartido en su cuenta de TikTok, Karely Ruiz mostró su pancita con 34 semanas de embarazo y aprovechó para decir que ya no puede, pues ha sido muy difícil esta etapa de gestación debido a que ha padecido diversos síntomas como ya no poder respirar bien ni poder hacer del baño aunque tenga la sensación.

“Chicas ya no puedo, estoy en la semana 34 y cada vez se me complica más pero todo sea porque mi bebé nazca sana. Quiero hacer del baño y no puedo, batallo para respirar un buen, qué difícil”, dijo en un video compartido a través de su perfil de TikTok.

Recordemos que hace unas semanas, la regiomontana reveló con lágrimas en los ojos que le detectaron una infección en las vías urinarias. Pero confesó que los síntomas no solo la han afectado físicamente, también emocionalmente y ha tenido mucho sentimiento por todo lo que ha vivido en estos meses de embarazo.

La influencer pidió a las mujeres que la han criticado que detengan los comentarios negativos durante su etapa de embarazo, pues aseguró que es una etapa complicada y tiene que cuidarse. Aclaró que no está enferma pero quiere cuidarse mucho porque en su vientre lleva la vida de otra persona.

“No saben lo que es estar embarazada, no está mal que te consientan en el embarazo, pero en esta etapa no me la puedo jugar a ‘yo puedo’. Yo soy de las personas que está acostumbrada a hacer sus cosas pero yo sé que ya no puedo hacer todo, yo no sé por qué las mujeres juzgan tanto, somos mujeres hay que apoyarnos entre todas, no es nada fácil”, dijo.