Karely Ruiz preocupa a sus fans tras llorar por el dolor de una infección

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más famosas de México, por lo que desde que anunció su embarazo, sus aficionados han estado muy pendientes todo lo que ha estado sucediendo en su vida, pues quiere verla con un bebe sano, algo que todos esperan.

Y es que vivió un momento muy fuerte en redes sociales, pues en su cuenta de Tik Tok publicó un video donde habló de un fuerte problema, pues las reacciones de sus seguidores rápidamente hicieron viral el momento en el que la famosa modelo sufrió una fuerte infección.

Fue en sus cuentas de redes sociales, donde compartió videos donde sale llorando y compartiendo, que la mexicana había tenido una fuerte infección urinaria, por lo que mencionó que tenía complicaciones en uno de los momentos más personales de su embarazo.

Por lo que sus seguidoras le mandaron buenos deseos y recomendaciones, para que pudiera tener un buen embarazo, ya que le mencionaron que es una situación peligrosa y que podría poner en riesgo el nacimiento de su bebé, por lo que le recomiendan visitar a su doctor.

¿Qué le pasó a Karely Ruiz?

Pues es que entre lágrimas subió un video a redes sociales donde mencionaba que tenía una infección urinaria, por lo que estaba teniendo momentos molestos, pues decía que estaba cansado y recibiendo muchos dolores muy fuertes pues tuvo que guardar reposo en su hogar.

"Me siento muy mal, se los juro, son muchas cosas. Estar embarazada no es nada fácil, se los juro", dijo Karely Ruiz.

Y es que Karely Ruiz, aprovechó su convocatoria para poder compartir un momento tan personal como ese pues le agradeció a todo por el apoyo que ha recibido, de parte de sus fans, quienes la han estado apoyándola en uno de los momentos más importantes de su vida.

Comentarios de fans como "Preciosa, respira y guarda la calma. Descansa, toma mucha agüita, come sanamente. Ya falta poquito, sé que es muy difícil pero tú puedes. El momento en el que veas la carita de ese bonito regalito de Dios" y "El embarazo no es bonito ni lo mejor que vive una mujer, desde mi experiencia, es la peor etapa y no lo recuerdo para nada bien".

