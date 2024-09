Dani Flow pelea con Yeri Mua en plena transmisión y defiende Bellakath: “Es la reina del reguetón mexicano”

Yeri Mua tiene una fuerte rivalidad con Bellakath por la que han protagonizado enfrentamientos en redes sociales, esta vez Dani Flow se vio involucrado al pelear con la exreina de belleza durante una transmisión en vivo en la que dejó claro su apoyo a la intérprete de "Gatita". Aunque la polémica no se detiene entre las cantantes, pues los ataques e insultos continuaron a través de sus historias en Instagram.

La influencer veracruzana se ha lanzado más de una vez contra Bellakath cuestionando su talento sobre el escenario y trayectoria en la industria, algo ante lo que la también abogada no se ha quedado callada y lanza fuertes insultos contra quien alguna vez fue su amiga. Tal y como ocurrió recientemente, cuando ambas criticaron las letras de sus canciones que también ha dado de qué hablar por lo explícito en cada una de éstas.

En la controversia se vio involucrado Dani Flow, quien durante una transmisión en vivo a través de Instagram fue enfrentado por Yeri Mua por las veces que ha hablado mal de ella tanto en redes sociales como en sus conciertos. Aunque la influencer le mostró pruebas, el cantante negó todo ataque en su contra y le pidió disculpas si alguno de sus comentarios pudo haberla ofendido, aunque sostuvo su postura de que supuestamente Bellakath es la "reina del reguetón mexicano".

Yo sé que muchas personas tienen la percepción de que es la número uno, lo respecto, eso funciona para que siga la dinámica de la competencia interna. Me disculpo contigo si es que te ofendí en algo, mi intención no es humillarte, no soy esa clase de persona (…) Si a mí se me ocurre decir que Bellakath es la 'Reina del reguetón mexicano' lo voy seguir haciendo, no me interesa.