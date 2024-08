Bellakath le responde a Gomita luego por las críticas que hizo de su físico: “¿Yo qué les hice?”

La amistad que Gomita tenía con las integrantes de “Las Perdidas” se ha visto afectada por su actitud y comentarios en “La Casa de los Famosos México”, como el más reciente contra Grecia Monzón en el que la compara con Bellakath. Las críticas de la influencer generaron gran alboroto y la cantante de reguetón no dudó en reaccionar a través de sus redes sociales, donde envió un contundente mensaje a quienes hablan de su físico.

Bellakath reacciona a las críticas de Gomita

Araceli Ordaz ha realizado comentarios negativos en el reality show en los que involucra a celebridades en el exterior, como ocurrió en una reciente charla con Ricardo Peralta donde crítica el físico de Grecia Monzón y la compara con la cantante Bellakath. Esto colocó a la influencer una vez más en el ojo del huracán, pues, además del apoyo que recibió la amiga de Wendy Guevara, la cantante arremetió contra ella enviando un contundente mensaje.

Gomita crítica el físico de Grecia Monzón, amiga de Wendy Guevara. Foto: IG @greciaamonzon

“¿Por qué Maui habló de mi cuerpo? Alguien que me dé contexto”, escribió en su cuenta de X la intérprete de “Gatita” al referirse a Gomita usando uno de los sobrenombres que recibió la influencer del público. La cantante aprovechó para enviar un mensaje a quienes han criticado su físico: “¿Por qué siempre viejas que tienen cuerpo cul*** me critican a mí mi cuerpo? ¿Yo qué les hice?”.

Bellakath alimentó aún más la polémica afuera de “La Casa de los Famosos México”, pues invitó a sus seguidores a escuchar el tema “Fabulosa de París” y decir no al bodyshaming: “Canciones que te hacen sentir una perra hermosa, cul*** y mamasota para no criticar cuerpos ajenos”.

Bellakath reacciona a las críticas de Gomita en LCDLF México. Foto: Captura de pantalla X @labellakath

Wendy Guevara defiende a Grecia Monzón de las críticas

Grecia Monzón recibió una ola de apoyo en redes sociales por los comentarios de Gomita y entre ellos Wendy Guevara, quien compartió un video en sus historias de Instagram en el que defiende a su amiga y deja en evidencia un distanciamiento con la influencer.

“Pobrecita, ya quisiera que sus nalg** guangas, como a ella le brincan, no le brincan a Grecia igual. Ya vimos todos cuando bailó y la verdad no puede ser posible que diga eso. Si yo voy a criticar es porque yo estoy más perra o más guapa, sino no se puede, mami. Aquí nadie traiciona a nadie, ella solita se está hundiendo con lo que ella dice, con su propia boca. Si se decepciona o no cuando salga, más decepcionados nos tiene a todos”, dijo Guevara.