¡Sí se casó! Amigo de Luis Miguel revela que sí hubo boda con Paloma Cuevas: ¿cuándo y dónde fue?

Desde hace unos meses se ha especulado que Luis Miguel y la diseñadora Paloma Cuevas se casaron, sin embargo, esta noticia no se ha confirmado por parte del cantante debido a que siempre se ha reservado a dar detalles sobre su vida privada, pero lo que no esperaba es que uno de sus amigos cercanos revelaría la verdad y confirmó que "El Sol de México" sí se casó.

Es un hecho que la estrella de la música tiene una relación con Paloma Cuevas quién también es su comadre debido a que fue la madrina de uno de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula. La pareja ya se ha dejado ver en público, algo que no solía hacer cantante pero ahora no tiene problemas en dejarse fotografiar de la mano de su enamorada.

Es un hecho que la estrella de la música tiene una relación con Paloma Cuevas | Foto: Instagram @luismiguel

Amigo de Luis Miguel revela que fue invitado a su boda con Paloma Cuevas

El íntimo amigo de Luis Miguel, el empresario Rafael Herrerías fue entrevistado durante un evento en la Ciudad de México y al ser cuestionado sobre por qué no fue a la boda del intérprete contestó que sí lo invitaron pero no asistió porque estaba muy lejos. A pesar de que no dio la fecha de cuándo fue, lo que sí dejó claro es que no se llevó a cabo en Marsella, Francia pero era muy caro acudir hasta el lugar donde fue realizado el enlace nupcial.

“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). No fui porque tenía a mi señora mal y no podía”, dijo.

Sin embargo, a pesar de que no pudo ir a la boda le envió sus buenos deseos y reconoció que su amigo está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pero no solo de su vida profesional también en su vida personal ya que aseguró que Paloma Cuevas es una gran mujer y ambos están muy bien y felices.

¿Amigo de Luis Miguel se retracta tras revelar que Luis Miguel se casó?

En el mismo evento pero unos momentos más tardes, Herrerías fue entrevistado nuevamente y en esa ocasión comentó que al hablar de la boda se refería a la ceremonia de Michelle Salas, hija de Luis Miguel. Por lo que ya no quiso dar más detalles al respecto, pues al parecer había revelado algo que no debía.

Se cree que Luis Miguel y Paloma Cuevas empezaron a salir en 2022 después de que terminó su relación con Mercedes Villador. Paloma es una diseñadora de moda de 49 años nacida en España y fue la esposa del famoso torero Enrique Ponce. Ambos se conocieron en 2003 gracias a uno de los mejores amigos del artista Miguel Alemán Magnani.