Sherlyn y Rocío Sánchez Azuara se unen a las celebridades que no aprueban las conductas de Adrián Marcelo

Las conductoras Sherlyn y Rocío Sánchez Azuara se unieron al grupo de celebridades que han mostrado su desacuerdo ante las conductas que mostró el comediante Adrián Marcelo durante su participación en La Casa de los Famosos México. Ambas estallaron al hablar sobre él y pero eso no las limitó para quedarse calladas al respecto.

Otras personalidades del espectáculo como Ana Brenda Contreras, Regina Blandón, Andrea Legarreta, Vanessa Claudio y Joanna Vegabiestro ya se han pronunciado anteriormente contra las acciones que tuvo el youtuber regiomontano en el reality show las cuales fueron tachadas como misóginas, machistas y violentas.

Sherlyn estalla contra Adrián Marcelo y apoya a Arath de la Torre

Al ser cuestionada sobre el creador de contenido Adrián Marcelo puso en duda la formación del influencer y aseguró que no cree que sea un psicólogo profesional pues utilizó su especialización de forma "burda" y agredió a dos mujeres, a quienes considera unas niñas a comparación de él.

"Yo no estaría segura de que sea un verdadero psicólogo pueda utilizar su profesión de una manera tan burda. Son unas niñas a comparación de él que es un señor me parece muy deplorable la forma en la que se ha conducido", expresó.

También aprovechó para mostrar su apoyo a su amigo Arath de la Torre, a quien dijo está ahí para respaldarlo y espera que se convierta en el gran ganador del programa, ya que señaló que su actitud en La Casa de los Famosos ha reflejado el trabajo personal que ha construido después de años.

Rocío Sánchez Azuara dice que le gustaría tener enfrente a Adrián Marcelo para hacerle unas preguntas

Durante una entrevista, la conductora Rocío Sánchez Azuara señaló que no ve La Casa de los Famosos México porque no tiene tiempo, sin embargo, reporteros le hicieron saber que en el reality show había un personaje que tuvo comportamientos machistas contra las mujeres, por lo que le preguntaron qué opinaba al respecto, a lo que expresó que no está de acuerdo con esas conductas y quisiera tener enfrente a Adrián Marcelo para ponerlo en su lugar y hacerle preguntas inteligentes para ver si sabe responderlas.