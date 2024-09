Gala Montes enfurece con Briggitte Bozzo porque la tiktoker extraña a Adrián Marcelo: “Me da coraje”

Aunque parecía que la calma volvería a “La Casa de los Famosos México” tras la eliminación de Adrián Marcelo, una nueva rivalidad parece haber surgido entre los integrantes del team Mar por la actitud que ha mostrado Briggitte Bozzo con quienes juró tener una sólida amistad. Y es que Gala Montes arremetió contra la tiktoker luego de que ésta revelara que extrañaba al influencer regiomontano y que consideraba “injusto” lo ocurrido en el enfrentamiento.

El conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo surgió cuando la actriz no dudó en defender a Briggitte Bozzo, desde entonces ellas formaron una gran amistad junto a Karime Pindter convirtiéndose en las favoritas para llegar a la final del reality show. Sin embargo, todo eso parece haber llegado a su fin, pues la tiktoker se ha mostrado distante e ignora las advertencias de su equipo sobre Sian Chiong y el romance que parece estar surgiendo entre ellos.

Tras varias semanas en las que la tensión reinó en “La Casa”, el pasado martes durante la gala Adrián Marcelo y Gala Montes tuvieron un fuerte enfrentamiento en el que la actriz alzo la voz contra los ataques del creador de contenido. Aunque la reacción de su equipo no fue lo que esperaba, pues ninguno intervino para apoyarla y Briggitte, incluso, intentó silenciarla. Momentos después Bozzo le pidió disculpas y dijo haberse congelado ante el momento, pese a ello la distancia entre ellas es cada vez más evidente.

Sigue leyendo:

La mamá de Brigitte Bozzo sale en defensa de la actriz por las críticas que recibe y ponen en riesgo su estancia en LCDLF

Elán le manda contundente mensaje a “La mole” luego de que la bloqueó por criticar a Adrián Marcelo

En una charla con Mario Bezares y Arath de la Torre, la actriz de “El señor de los cielos” habló sobre los conflictos que han surgido con Briggitte y que ponen en riesgo la unión del team Mar. Montes se mostró molesta debido a que la influencer derramó lágrimas por la salida de Adrián Marcelo y consideró “injusta” la forma en la que fue señalado durante su enfrentamiento.

Cuando se fue Adrián dijo que no era justo que lo exhibieran así. La vi y le dije: ‘¿Estás llorando? Por un cabr** que se dedicó a humillarte ese día mientras tú estabas llorando (…) Es su amigo, estaba del lado de Adrián Marcelo. Yo nada más me compré pinc*** put*** a lo pend***, ahora resulta que lo extraña. Me da coraje y está sentida porque se fue