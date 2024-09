Elán le manda contundente mensaje a “La mole” luego de que la bloqueó por criticar a Adrián Marcelo

El reality show “La Casa de los Famosos México” no sólo ha ocasionado fricciones entre los habitantes, sino también entre quienes siguen el programa que es grabado 24/7. Como muestra de esto, la cantante Elán dio a conocer que Iván Fermat, mejor conocido como “La mole”, la bloqueó en redes sociales debido a los comentarios que hizo en contra del youtuber Adrián Marcelo, quien la madrugada de ayer 4 de septiembre de 2024 abandonó el reality show.

Desde 2020, la intérprete de “The Road” y “Midnight” se sumergió en el mundo de las redes sociales, formando una comunidad con sus “deliciosos”. Debido a que sigue el programa de la casa más famosas de México, es prácticamente una panelista digital y emitió su punto de vista. Incluso el pasado 28 de agosto fue la invitada especial de la postgala en la que abiertamente dijo que es “Team Mar” porque no está a favor de las acciones de los habitantes del cuarto Tierra.

Elán reaccionó con sentido del humor a la postura de “La mole”. Foto: Instagram Elán,

Así reaccionó Elán luego de que se enteró que “La mole” la bloqueó

A través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, red ahora llamada X, Elán, de 41 años de edad, dio a conocer que “La mole” la bloqueó, así que reaccionó con sentido del humor y sus seguidores tomaron la misma postura. Una fan le expuso a la artista “necesito un vídeo que lo explique todo, no entiendo nada”, así que la famosa le respondió “me levanté igual hoy, como detective. I wish you luck, my friend”.

La también generadora de contenido compartió la captura de pantalla en la que se evidencia que Iván Fematt, de 42 años, la bloqueó. Para manejar la situación con sentido del humor, la multifacética famosa respondió con un meme en el que aparece Adrián Marcelo supuestamente llorando y se lee la leyenda “¡espera, voy a llorar!”.

Por qué se pelearon Elán y “La mole”

Todo indica que “La mole” bloqueó a Elán por las críticas que ha hecho en contra de Adrián Marcelo, quien generó polémica durante su estancia en “La Casa de los Famosos México” por su sentido de humor negro. Por lo mismo, la acción de “La mole” es criticada en redes sociales, ya que seguidores de la cantante exponen que “qué frágil”, “no aguanta nada y eso que ama el humor negro. Así es esto, Elán, se llevan y no se aguantan” y “¿cómo?, ¿los “comandantes” del humor negro no están soportando?..¡Lo que les falta!”.