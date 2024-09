Tato Alexander, la actriz de "No Negociable" que triunfa en Netflix

Desde niña, Tato Alexander soñó con ser actriz, algo que consiguió con trabajo, disciplina y mucha preparación artística. Su proyecto más reciente es "No Negociable" y se encuentra disponible en Netflix, en esta cinta comparte créditos con Mauricio Ochmann y Leonardo Ortizgris. Pero también está en puerta está otra gran apuesta que llegará a las pantallas se trata de la serie "Enloqueciendo contigo" que podremos ver pronto en pantallas.

Tato tuvo un acercamiento con el teatro cuando era muy pequeña, no solo como espectadora, también como actriz, fue en ese momento cuando se dio cuenta que quería dedicarse a esa profesión toda su vida. Entonces quiso seguir preparándose para convertirse en una gran histrionisa pero para conseguirlo tuvo abandonar México e irse a vivir a Estados Unidos, donde ingresó al American Academy of Dramatic Arts Hollywood.

Su proyecto más reciente es "No Negociable" y se encuentra disponible actualmente en Netflix | Foto: Tato Alexander

Tato Alexander, una actriz con mucha versatilidad

En entrevista para El Heraldo de México, Tato nos contó que tras varios años de preparación y conocer un mundo completamente distinto en Estados Unidos de cómo se hacía el teatro regresó a México con ganas de hacer carrera. A su regreso tradujo algunas obras de teatro y presentó dos proyectos que vieron la luz en el teatro. Ha participado en destacados largometrajes mexicanos como “El Alien y Yo”, “El Aire es Dulce Aquí”, “Las Reglas de La Ruina” y “Guadalupe Reyes”. Además fue nominada al premio Actriz Revelación en el 2012 por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro y acreedora al premio de Mejor Actriz en Monólogo en el 2014.

Pero el trayecto Tato ha tenido altas y bajas, la actriz expresó que la carrera es muy complicada y el éxito no es lineal por lo que ha tenido que desenvolverse en diferentes ámbitos de la escena artística para mantense vigente y poder hacer lo que tanto le apasiona. Precisamente por este motivo también se introdujo en el mundo del stand up participando en “Backdoor” de Comedy Central. Y aunque la comedia es algo que le encanta, por ahora no visualiza dedicarse de manera formal a esta rama, sin embargo, cada que puede se divierte cuando encuentra un micrófono abierto.

Tato nos contó que tras varios años de preparación y conocer un mundo completamente distinto en Estados Unidos de cómo se hacía el teatro regresó a México con ganas de hacer carrera | Foto: Tato Alexander

La actriz compartió que durante su trayectoria ha vivido momentos de altibajos y ha habido muchos momentos en los que estuvo a punto de abandonar su carrera pero desistió y eso le permitió seguir buscando y abriéndose camino en el arte", dijo: "Está llena de desventuras, es una carrera con muchos puntos bajos no es una carrera lineal, muchas veces lo pensé pero dije un momento no pues ya no me puedo dedicar a otra cosa", expresó.

Asegura que las plataformas streaming tienen efectos positivos en el cine mexicano

En la charla también nos contó que considera que las plataformas de straeming le han abierto camino al cine mexicano, pues a partir de ella se forman grandes proyectos y se les da oportunidades a buenos actores mexicanos. Además señala que hay una gran difusión por parte de estas compañías y las cintas pueden llegar a alcanzar una gran audiencia.

"Está un poquito más democratizado, como que hay más para todos, en vez de poco para unos cuantos (...) el que haya más plataformas y más lugares donde se pueda exhibir el cine, da lugar a que haya más creativos y más ideas y más gente queriendo hacer cosas y eso beneficia", dijo.

En la charla también nos contó que considera que las plataformas de straeming le han abierto camino al cine mexicano | Foto: Tato Alexander

Tato Alexander es una gran actriz de teatro y espera en un futuro seguirle dedicando su tiempo a este trabajo que considera le dio las tablas para su buena formación. Mientras tanto explora otras formas del entretenimiento en el programa nocturno Faisy Nights en el que participa como conductora en la mesa de opinión, participación que considera todo un reto pues pone a prueba sus habilidades en el medio, pero definitivamente es algo que disfruta. Finalmente compartió que está abierta a todo y no le cierra las puertas al guionismo y a la producción.