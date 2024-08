Actriz de El Señor de los Cielos preocupa al revelar sus problemas de salud: "no tengo una vida perfecta"

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores de la serie de televisión "El Señor de los Cielos "después de que una de sus protagonistas más queridas compartiera un video en redes sociales para explicar los recientes problemas de salud que está enfrentando. Sus millones de fans le externaron todo su apoyo.

Durante la tarde del martes 13 de agosto se viralizó un video en el que la también modelo se sinceró con todos al explicar que está batallando contra la ansiedad, por lo que hizo un llamado a atender la salud mental. Inmediatamente la grabación recibió cientos de comentarios agradeciendo su testimonio.

Ante sus más de un millón de seguidores en redes sociales la actriz Verónica Montes, "La Condesa" en "El Señor de los Cielos", subió un video en Instagram explicando que está luchando contra la ansiedad. La famosa nacida en Perú dijo que no tiene una vida perfecta a pesar de lo que muchos creen.

Frente a todos sus fans la también protagonista de telenovelas como "40 y 20", "Papá a toda madre", "El maleficio" y "Amores que engañan" dijo que nunca había hablado de su lucha contra la ansiedad, por lo que seguramente la noticia les pudo sorprender a todos.

"Quiero contarles que nunca he dicho públicamente y que puede parecer sorprendente pero no lo es, es mi realidad y la de muchos de ustedes, tengo ansiedad", contó.

Posteriormente la protagonista de "El Señor de los Cielos" confesó que no tiene una vida perfecta como muchos creen, pues día con día lucha contra sus propios miedos e inseguridades. Hizo un llamado para que todas las personas se atiendan, recordando que no están solos.

"Aunque piensen que tengo una vida perfecta, no, no tengo una vida perfecta. Lucho con mis miedos e inseguridad, la ansiedad no discrimina, no están solos", sentenció.