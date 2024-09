Gala Montes y Karime Pindter revelan que se hicieron novias en La Casa de los Famosos; sellan su amor con un beso

¿Garime más real que nunca? La Casa de los Famosos México nos dejó muchos momentos especiales, pero sin duda uno de los más memorables es la fuerte amistad que hicieron los miembros del Team Mar que lograron llegar a la final casi completos, pues su compañera Paola Durante no logró salvarse en la primera semana de salvación. Por supuesto, entre ellos también existen lazos muy fuertes como el que demostraron tener Arath de la Torre y Mario Bezares, o bien, los "shippeos" de los fans con Gala Montes y Karime Pindter.

Anoche durante la postgala en la que Mario Bezares fue anunciado como el ganador de la temporada, todos los participantes del reality (a excepción de Adrián Marcelo y Sabine Moussier, quienes estuvieron ausentes) todos los participantes se reencontraron y dejaron atrás las diferencias que tuvieron a lo largo de las semanas. Fue entonces cuando Wendy Guevara abordó a Gala Montes para preguntarle si lo que vivió dentro de la casa con Agustín se podría retomar afuera, ero firme respondió que no porque está estrenando novia, quien sería la mismísima Karime Pindter y con quien incluso intercambió algunos besos dentro el programa.

"No, ya no. Las oportunidades sólo se presentan una vez en la vida, pero yo tengo a mi novia ya ", dijo Gala antes que Karime se le acercara para darle un beso frente a todos los presentes.

Luego del momento anterior, Karime confirmó que sí es novia de Gala Montes y que su relación empezó el pasado viernes 27 de septiembre, es decir, el último que pasaron dentro de La Casa de los Famosos México. Este momento se selló con un tierno beso en la boca que dejó boquiabiertos a todos los participantes que las acompañaban. Ante la sorpresa de todos, los cuestionamientos comenzaron a crecer en el foro y fue la actriz quien dio más detalles sobre este amor que surgió en el aislamiento.

"Pues me propuso matrimonio el otro día, hasta el anillo de promesa tengo, aquí está. Me dijo que me va a dar el bueno y yo le voy a dar también el bueno a ella", dijo Gala Montes.