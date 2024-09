¿Por qué Sabine Moussier no fue a la Gran Final de La Casa de los Famosos México?

¡Vaya noche! La Casa de los Famosos México anunció el domingo que Mario Bezares se convirtió en el ganador de la temporada, pero antes de esta enorme noticia también se realizó toda una gala para recibir a los finalistas y entre los invitados no sólo estuvieron sus familiares, sino también los eliminados a lo largo de estas últimas dos semanas. Pero hubieron dos grandes ausentes, primero Adrián Marcelo por sus polémicas, y después Sabine Moussier, de quien no se sabía qué había ocurrido hasta ahora.

Anoche al iniciar la última gala del año, esta vez para anunciar al ganador, Galilea Montijo invitó al estudio a todos los participantes de esta segunda temporada y a quienes presentó conforme fueron saliendo por decisión del público. Pasaron varios minutos hasta que en redes el nombre de la villana de telenovelas se empezó a apoderar de las tendencias gracias a quienes notaron que no estaba presente, con memes asegurando que pocos recordaron a Sabine Moussier, así como teorías sobre su ausencia en la Gran Final, su nombre ganó terreno con mucha fuerza.

Entre los primeros comentarios que surgieron, así como teorías, se hablaba de una pelea o diferencia con la producción o incluso con sus excompañeros; recordemos que esta temporada de La Casa de los Famosos México estuvo llena de polémicas y conflictos. Pero la realidad es que el hecho que la actriz no estuviera presente en la grabación en vivo no tiene nada que ver con las especulaciones que han surgido, sino con problemas de salud. De acuerdo con lo que se ha revelado, la famosa se enfermó; sin embargo, hasta el momento no se sabe cuál es la enfermedad que aqueja a la estrella de Televisa y ella no se ha manifestado en sus cuentas oficiales.

Hasta el momento la actriz no se ha posicionado al respecto. (Foto: IG @sabineoficial)

Luego de las especulaciones, la tiktoker y comunicadora Dayane Chrissel precisó que la razón por la que la actriz y miembro del Team Tierra, dijo que "Sabine Moussier está enferma". En un video la creadora de contenido aseguró que hasta el momento no se ha revelado la enfermedad de la famosa, aunque se debe de recordar que en días pasados convivió con Luis Potro, quien estuvo enfermo.

"Gripa o algo así porque recordemos que el Potro también estaba enfermo de los bronquios y no sé si te estoy mintiendo aquí, pero el chiste es que está enferma y que por eso no pudo asistir a la gala", dijo.

De esta forma se desmintió que la villana de telenovelas esté peleada con la producción o enojada con sus compañeros de La Casa de los Famosos México, y habrá que esperar a que reaparezca en redes sociales para conocer su reacción tras el triunfo de Mario Bezares como el ganador de esta segunda temporada.

