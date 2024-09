"Estamos en shock", estas fueron las primeras palabras y la reacción de la familia Bezares tras el triunfo de Mario

La noche de este domingo se llevó a cabo la gran final de La Casa de los Famosos México segunda temporada y después de más de 60 días se dio a conocer al ganador de esta edición, se trata de Mario Bezares, quien logró ganarse el cariño del público y eso fue lo que lo convirtió en la persona acreedora del premio de cuatro millones de pesos. Y por supuesto, tras s triunfo, su familia estuvo en primera fila para celebrar con él y esto fue lo que dijeron.

Karime y Mario fueron las últimas celebridades que se quedaron en la casa antes de anunciar al ganador, por lo que al nombrar a "Mayito" ambos se abrazaron y celebraron la noticia, pero sin duda alguna los más contentos fueron la familia de Bezares. Brenda su esposa y Alan y Alejandro, su hijos quienes celebraron su triunfo detrás de cámaras y luego junto a él.

Mario no sabía que su familia se encontraba en el foro, por lo que, al verlos, no pudo contener las lágrimas. Cuando se vieron otra vez todos juntos se abrazaron y la emoción se hizo presente. Después de convertirse en ganador, el conductor no se separó ni un instante de ellos.

"Mayito" no pudo contener las lágrimas al ver a toda su familia | Foto: Instagram @lacasadelosfamososmx

Estas fueron las primeras palabras de la familia de Mario Bezares después de su triunfo

Apenas pasaron unos minutos después de conocer al segundo ganador de La Casa de los Famosos edición México y su familia dio sus primeras palabras aunque todavía estaban en shock. Brenda reveló que durante todo el programa recibían mucho odio pero después de que su esposo se convirtió en ganador, no han dejado de llegarle mensajes de amor y apoyo.

“Todavía en shock, no nos la podemos creer, siempre estuvimos recibiendo "hate", odio, y hoy recibimos mucho amor, no estamos acostumbrados”, expresó Brenda Bezares.

Por su parte, Alan expresó que todavía no lo creían, ni ellos ni su papá, pues creen que es un sueño hecho realidad. Mientras que Alejandro rompió en llanto y afirmó que el triunfo de su padre era simplemente la justicia que tuvo que haber recibido hace 25 años, por lo que agradeció al público su apoyo.

“Muchas gracias por apoyar a mi papá, hoy se hizo justicia señores, recuerden eso, después de 25 años hoy se hace justicia”, expresó Alejandro Bezares.

Así celebró la familia de Mario Bezares su triunfo

Brenda, Alejandro, Alan y su novia se encontraban en el foro de La Casa de los Famosos México, sin embargo, estaban tras bambalinas. Los Bezares estaban viendo y escuchando en vivo la final del reality, por lo que unos segundos antes de que Galilea Montijo anunciara al ganador, se tomaron de las mano, cerraron sus ojos y solo esperaron a que dijeran el nombre del triunfador.

"Mario Bezaes", dijo Galilea cuando todos gritaron de la emoción y lloraron de la felicidad, brincaron y celebraron, se abrazaron entre ellos mostrando lo feliz que estaban de que el padre y esposo se posicionara como el gran ganador. Instantes después entraron con "Mayito" al foro para celebrar en televisión nacional su triunfo.

