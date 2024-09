¡U2 está de regreso! Lanzan dos canciones nuevas y anuncian nuevo disco con grabaciones inéditas

Una de las bandas más importantes en la historia de la música es U2, quien a pesar del paso de los años continúa vigente sobre los escenarios, se encuentra celebrando los 20 años del icónico álbum "How to Dismantle an Atomic Bomb" por lo que se tiene planeado el reelanzamiento de un nuevo material titulado titulado "How to Re-Assemble an Atomic Bomb", en donde la banda incorporará canciones inéditas que quedaron fuera del álbum original.

De acuerdo con la información proporcionada por la banda irlandesa, se trata de 10 canciones que nunca han sido escuchadas, mismas que fueron grabadas durante las intensas sesiones de creación a principios de los 2000. Hasta el momento, sólo se han dado a conocer dos canciones nuevas, "Country Mile" y "Picture of You (X+W)", mismas que ya se encuentran disponibles en varias plataformas de streaming.

Estas canciones no solo muestran el estilo de U2 en su máximo apogeo, sino que también son un reflejo del periodo de profunda introspección personal que atravesaba Bono, el líder de la banda, después del fallecimiento de su padre en 2001. Según el guitarrista de la banda, revisar estas canciones casi dos décadas después fue como descubrir joyas escondidas y aunque en su momento las dejaron de lado, ahora reconocen que muchas de ellas eran tan fuertes como las que sí formaron parte del disco original.

U2 relanza una versión especial de "How to Dismantle an Atomic Bomb"

Y es que el álbum original, que se encuentra celebrando sus 20 años, fue un éxito rotundo cuando se lanzó en 2004, obteniendo ocho premios Grammy, incluidos los prestigiosos galardones a Álbum del Año y Canción del Año. Además de esto, temas como "Vertigo" y "City of Blinding Lights" no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en himnos de la era post-9/11, capturando la mezcla de vulnerabilidad y poder que define a U2.

Sin embargo, durante ese proceso de grabación, la banda produjo muchas más canciones de las que finalmente se incluyeron en el álbum y ahora, con "How to Re-Assemble an Atomic Bomb", la banda abre una ventana a ese prolífico momento creativo, entregando temas como "Luckiest Man in the World", que durante años solo se conocía por una filtración en internet bajo el título de "Mercy", esta pista, que finalmente recibe su lanzamiento oficial, ha sido esperada con ansias por las y los fans más dedicados.

Según las redes sociales de la banda, este nuevo disco estará disponible a partir del 29 de noviembre de este 2024 y estará compuesto de 10 canciones inéditas, siendo no sólo un regalo para las y los coleccionistas y seguidores leales de la banda, sino también una celebración de la creatividad inagotable de U2. El lanzamiento físico estará disponible en una edición limitada en vinilo con un diseño especial para el Black Friday del Record Store Day, pero también se podrá adquirir una versión digital, para que el material se encuentre al alcance de muchas más personas.

Este fue un periodo de exploración intensa, no solo musicalmente, sino también en un sentido emocional, ya que Bono lidiaba con la pérdida de su padre mientras trabajaba en el álbum.

Fotografía: Instagram/@u2

Este proyecto llega además acompañado de una versión remasterizada de "How to Dismantle an Atomic Bomb", lo que permitirá redescubrir las canciones originales con una calidad de sonido mejorada. La remasterización busca capturar la energía cruda de las sesiones originales, algo que la banda describió como una "búsqueda de inspiración en nuestras primeras influencias musicales".

¿Cuáles son las canciones del "How to Re-Assemble an Atomic Bomb"?

Resulta innegable que el legado de "How to Dismantle an Atomic Bomb" ha seguido creciendo desde su lanzamiento original, y esta celebración de aniversario resalta su importancia en la historia del rock moderno, pues U2, una banda conocida por reinventarse continuamente, utiliza esta oportunidad para recordar a sus seguidores de dónde vienen, al tiempo que muestran una vez más su capacidad para mantenerse relevantes en un panorama musical que ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. Así, se ha dado a conocer que las canciones que conformarán este relanzamiento son:

Este aniversario no es solo una celebración de un álbum, sino de la duradera capacidad de U2 para conmover y desafiar a su audiencia.

Fotografía: Instagram/@u2

Picture Of You (X+W) Evidence Of Life Luckiest Man In The World Treason I Don't Wanna See You Smile Country Mile Happiness Are We Gonna Wait Forever? Theme From The Batman All Because Of You 2

El hecho de que U2 siga desenterrando música inédita y la comparta con su audiencia es un testimonio de la longevidad de su relevancia artística, ya que con cada nuevo lanzamiento, la banda no solo mantiene viva su conexión con las y los viejos fans, sino que también logra atraer a nuevas generaciones. Y en un mundo musical en constante cambio, U2 sigue siendo una fuerza innovadora, capaz de mirar al pasado sin dejar de avanzar hacia el futuro.

Sigue leyendo:

¿Oasis sí viene a México? Noel y Liam Gallagher desatan rumores con una publicación enigmática

The Cure anuncia nuevo álbum y estrena "Alone", su primera canción después de 16 años de ausencia