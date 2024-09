Tras caída de Belinda, Wendy Guevara presume su amistad con Anitta: "Mi comadre, la amo"

El incidente que sufrió Belinda durante su participación en una pasarela de la Semana de la Moda en París generó inesperadas reacciones en redes sociales, pues lejos de burlarse de la actriz los internautas aplaudieron su profesionalismo y el gesto de Anitta que no dudó en detener su paso para ayudarla. Esto es algo que también reconoció Wendy Guevara, quien presumió su amistad con la cantante brasileña y la insuperable belleza de la actriz que, pese a lo ocurrido, brilló como modelo.

La intérprete de "Luz sin gravedad" fue una de las estrellas invitadas a la pasarela de L'Oreal en París, aunque su intervención se vio ensombrecida por la fuerte caída que sufrió al tropezarse con su lujosa zapatilla. Pese a lo bochornoso del momento, la cantante se levantó sin ningún tapujo y dio muestra de su belleza con un atuendo de impacto, todo con ayuda de la cantante brasileña que, incluso, se detuvo para acomodarle el vestuario y le aplaudió para motivarla.

Wendy Guevara habló sobre el gesto de Anitta y aplaudió lo que hizo por Belinda en plena pasarela dando muestra de sororidad y empatía. Ante esto, la integrante de "Las Perdidas" no dudó en presumir su amistad con la cantante: "Mi comadre Anitta, que la amo porque sí platicó con ella es muy buena onda conmigo. Cuando viene a México nos echamos nuestro tequila".

La ganadora de "La Casa de los Famosos México" también habló sobre la reacción de Belinda tras su caída, por lo que reconoció el profesionalismo de la cantante que no perdió el glamour pese al aparatoso incidente. Además, mencionó que el cariño que se ha ganado la también actriz por parte de los fans propició la ola de apoyo que recibió ante lo que podría ser un vergonzoso recuerdo y que ella convirtió en otro de sus momentos más icónicos.

“A Belinda se le perdona todo y no se le critica nada porque está bien guapa (…) Se paró y se veía bien perrísima, me encanta que sea así. Otras mujeres he visto que se quedan ahí y lloran, pero ella se paró y posó muy perra, empoderada. Nosotros te la aplaudimos mana porque se hizo más tendencia, más escándalo y no pasa nada”, dijo la influencer.